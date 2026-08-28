Trump tarımdaki tekelleşmeye karşı çiftçilere "kendi gıdalarını işleme" hakkı veriyor

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, besiciler ve çiftçilerin kendisi için her zaman "bir numaralı öncelik" olduğunu vurguladı.

Üreticilerin yıllardır büyük imalatçı firmalarla ciddi sorunlar yaşadığına işaret eden Trump, şunları kaydetti:

"Bunlardan 4 tane var, ki bu hiç rekabetçi olmayan bir sayı, ve harika çiftçilerimiz ve besicilerimiz için hayatı zehir ediyorlar ve ben bunun olmasına izin veremem, değil mi? Bu yüzden, mülkiyetinin büyük bir kısmı ABD dışında bulunan bu güçlü tekeli kırmak amacıyla, çiftçilere ve besicilere kendi gıdalarını işleme hakkının verilmesini sağlayacak yasal belgelerin hazırlanması için yetki veriyorum. Bu süreç hızlı ilerlemelidir."