Trump temettüsü geliyor: Amerikalılara 5 bin dolarlık seçim vaadi

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Trump: Bu para ABD’de harcanacak

Dallas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi ara seçim kongresinde konuşan Trump, söz konusu ödemenin ülke ekonomisindeki gelişmeler sayesinde mümkün olacağını savundu. Trump, Amerikalılara verilecek 5 bin dolarlık ödemenin yalnızca ABD sınırları içinde harcanabileceğini söyledi.

270 milyon yetişkin için dev ödeme

ABD’de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında, kişi başına 5 bin dolarlık ödeme yapılması halinde programın toplam maliyetinin yaklaşık 1,35 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Trump ise konuşmasında planın finansman kaynağına, ödemelerin ne zaman başlayacağına veya hangi vatandaşların kapsam dahilinde olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Planın kaderi Kongre’ye bağlı olabilir

Trump’ın önerisinin hayata geçirilmesi için Kongre onayının gerekip gerekmediği de belirsizliğini koruyor. Trump daha önce 2 bin dolarlık “tarife temettüsü” verilmesi fikrini gündeme getirmiş ve bunun için Kongre onayına ihtiyaç olmadığını savunmuştu.

Buna karşılık Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, söz konusu ödemelerin uygulanabilmesi için Kongre’nin onayının gerekebileceğine işaret etmişti. Bu nedenle 5 bin dolarlık yeni ödeme vaadinin hem finansmanı hem de uygulanma yöntemi konusunda önümüzdeki süreçte Kongre’nin tutumu belirleyici olacak.