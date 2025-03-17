Trump Türkiye’de dahil 200 ülkeye karşılıklı ve sektörel vergiler getiriyor!

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'dan itibaren hem geniş kapsamlı karşılıklı vergiler hem de sektöre özel ek vergiler uygulayacağını söyledi.

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, "belirli durumlarda her iki" tür verginin de ABD'ye ithal edilen yabancı mallara uygulanacağını söyledi.

Trump agresif vergilerin sinyalini verdi

Bloomberg’in haberine göre, Trump yaptığı açıklamada, "Onlar bize ücret ödüyor, biz onlara ödüyoruz. Sonra buna ek olarak otomobillere, çeliklere, alüminyumlara ek vergiler uygulayacağız" dedi.

Bu açıklamalar, Trump'ın başlangıçta finans piyasalarını sarsan ve ittifakları zorlayan adımlara rağmen daha agresif bir gümrük vergisi rejimini uygulamaya koymayı planladığının sinyalini veriyor.

Trump daha önce yönetiminin, her ülkenin kendi vergi ve vergi dışı engellerini içeren bir hesaplamaya dayalı olarak belirlenen bir vergi oranıyla ithalatı vuracak olan karşılıklı vergiler olarak adlandırdığı verilerin hazırladığını söylemişti.

Trump: 2 Nisan ülkemiz için özgürleştirici bir gün

Ancak Trump ayrıca otomobiller, çelik, alüminyum, mikroişlemciler ve ilaçlar dahil olmak üzere kilit ABD endüstrilerini hazırlamak istediğini söyledi. Bu sektörel tarifelerin karşılıklı tarife rejimine dahil edilip edilmeyeceği veya üzerine eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil. Trump, "2 Nisan ülkemiz için özgürleştirici bir gün," dedi.

Türkiye Trump vergilerinden nasıl etkilenecek?

Stratejist Hakan Akbaş, 2 Nisan'da Trump yönetimi Türkiye dahil 200 ülkeye misilleme tarifelerini değerlendirdi. Akbaş, sosyal medya hesabından, yeni vergilerin Türkiye'nin uyguladığı yüzde 7,5 dijital vergi ve yüzde 20 KDV ABD'ye ihraç edilen tüm Türk ürünlerine uygulanacağını belirtti.

2 Nisan'da Trump yönetimi Türkiye dahil 200 ülkeye misilleme tarifeleri getiriyor. Türkiye'nin uyguladığı %7,5 dijital vergi ve %20 KDV ABD'ye ihraç edilen tüm Türk ürünlerine uygulanacak. https://t.co/empBvapojv — HAKAN AKBAŞ (@hakana) March 17, 2025

Çin, Kanada ve Meksika’ya vergiler getirilmişti

Trump, Çin'e yüzde 20'lik bir gümrük vergisi oranı, çelik ve alüminyuma da yüzde 25'lik bir vergi koydu. Ayrıca Kanada ve Meksika mallarına yüzde 25'lik bir gümrük vergisi duyurdu, ancak daha sonra ilk döneminde müzakere edilen USMCA olarak bilinen Kuzey Amerika ticaret anlaşmasına uygun mallar için bir aylık bir uzatma teklif etti. Trump ayrıca Kanada enerjisi ve önemli bir gübre olan potasyumun yalnızca yüzde 10 vergiye tabi tutulacağını söyledi.