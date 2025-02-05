Trump, Ukrayna'nın ABD'ye nadir metal tedarik etmesini istedi

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Ukrayna'nın istekli olduğunu söyledi ve Washington'un “300 milyar dolara yakın” desteği için Ukrayna'dan “eşitleme” istediğini kaydetti.

Trump, “Ukrayna'ya çok değerli nadir metallere sahip olduklarını söylüyoruz. Ukrayna ile, nadir metallere ve diğer şeyleriyle onlara verdiklerimizi güvence altına alacakları bir anlaşma yapmak istiyoruz” dedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, aralarında çeşitli nadir metal elementleri, nikel ve lityumun da bulunduğu 50 madenin ülke ekonomisi ve ulusal savunma için kritik öneme sahip olduğunu düşünmektedir.

Ukrayna'da büyük uranyum, lityum ve titanyum yatakları bulunmakla birlikte, bunların hiçbiri hacim bakımından dünyanın en büyük beş madeni arasında sayılmamaktadır ve ABD'nin bu ve diğer kritik madenlere ilişkin henüz kullanılmamış rezervleri bulunmaktadır.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, 2024 yılında ABD nadir metal elementleri ihtiyacının yüzde 80'ini Çin, Malezya, Japonya ve Estonya'dan karşılayacaktı.