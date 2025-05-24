Trump: US Steel, Nippon Steel ile ortaklık kuracak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Uzun değerlendirme ve müzakerelerin ardından US Steel'in Amerika'da kalacağını ve genel merkezini Pittsburgh şehrinde tutacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesine yer veren Trump, US Steel isminin uzun yıllar "büyüklük" ile eş anlamlı olduğunu ve yine öyle olacağını belirtti.

Trump, US Steel ile Nippon Steel arasında planlı bir ortaklık olacağını ifade ederek, bu ortaklığın en az 70 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve ABD ekonomisine ise 14 milyar dolar ekleyeceğini vurguladı.

Bu yatırımın büyük kısmının gelecek 14 ay içinde gerçekleşeceğinin bilgisini veren Trump, "Bu, Pensilvanya eyaleti tarihindeki en büyük yatırım. Tarife politikalarım çeliğin bir kez daha, sonsuza kadar Amerika'da üretilmesini sağlayacak. Pensilvanya'dan Arkansas'a, Minnesota'dan Indiana'ya, 'Amerikan malı' geri geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın US Steel'e dair paylaşımı sonrasında şirketin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Paylaşımın hemen öncesinde yaklaşık 46,5 dolar olan US Steel hisseleri, günü 52,01 dolardan tamamladı. Şirketin hisseleri bugün yüzde 21'den fazla değer kazandı.

Satışına karşı çıkılmıştı

US Steel, Aralık 2023'te Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel tarafından satın alınacağını duyurmuştu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisinin Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçmişti.

Trump da tarifelerin US Steel'i çok daha karlı ve değerli bir şirket haline getireceğini belirterek şirketin satışına karşı çıkmıştı.

ABD Başkanı Trump ayrıca, şubat ayında Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etmişti.