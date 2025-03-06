Trump: USMCA kapsamındaki ürünlere gümrük vergisi uygulamayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile telefon görüşmesinin ardından Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump, Sheinbaum ile sınır güvenliği ve fentanil girişini önleme gibi konularda çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak, Meksika Devlet Başkanı'na saygı duyduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında, "Meksika'nın "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" (USMCA) kapsamına giren hiçbir şey için gümrük vergisi ödemesi gerekmeyeceği konusunda kendisiyle mutabık kaldım. Bu anlaşma 2 Nisan'a kadar geçerlidir. Bunu bir uzlaşma olarak ve Devlet Başkanı Sheinbaum'a duyduğum saygıdan dolayı yaptım." ifadesini kullandı.

İşbirliği için Sheinbaum'a teşekkür eden Trump'ın bu kararı ile Meksika'ya uygulanmaya başlanan yüzde 25'lik gümrük tarifesi, USMCA kapsamındaki ürünler için geçerli olmayacak.

Trump yine Trudeau'ya yüklendi: İzlemesi çok eğlenceli

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha Trudeau'ya yüklendi.

Trump, Kanada Başbakanı'nın aslında kötü bir iş çıkardığını ileri sürerek, "Justin Trudeau'nun büyük ölçüde kendisinin neden olduğu gümrük vergisi sorununu yeniden başbakanlığa aday olmak için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği günden itibaren Kanada için "ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadesini kullanıyor ve Trudeau'ya da "vali" şeklinde hitap ediyor.

Ne olmuştu?

Trump, kısa süre önce açıkladığı yeni tarifelerle, iki komşusu Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, bunun üzerine Trudeau da söz konusu tarifelere misliyle karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Bu sabah Fox News kanalına konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uyguladığı Kanada ve Meksika ile bir uzlaşma açıklayabileceğini belirtmişti.

Trump'ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünler için getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması, 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmişti.

Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke, ABD'nin tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklamıştı.