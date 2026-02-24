Trump vazgeçmiyor: Vergileri geri getirmek için alternatif yol arıyor

ABD yönetimi, geçen hafta ABD Yüksek Mahkemesi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye özgü acil durum vergilerini iptal eden kararının ardından, yeni bir vergi dalgası için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Yönetim, Trump’a yeni gümrük vergileri uygulama yetkisi sağlayacak bir dizi ulusal güvenlik soruşturması başlatmayı planlıyor.

The Wall Street Journal tarafından konuya yakın kaynağa dayandırılan habere göre, bataryalar, dökme demir ve demir bağlantı parçaları, elektrik şebekesi ekipmanları, telekom ekipmanları, plastik ve plastik borular ile endüstriyel kimyasalların ithalatına yönelik incelemeler gündeme alındı. Soruşturmaların, 1962 tarihli Ticaret Genişleme Yasası’nın 232. Maddesi kapsamında yürütülmesi bekleniyor. Söz konusu hüküm, başkana ulusal güvenlik gerekçesiyle vergi uygulama yetkisi tanıyor.

Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Trump yönetimi, salı sabahından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 oranında küresel bir vergi uygulanacağını açıkladı. Trump daha sonra bu oranı yüzde 15’e çıkarabileceği mesajını verdi.

Ancak uzmanlara göre, başkanın bu vergileri en fazla beş ay süreyle yürürlükte tutabileceği belirtiliyor. Trump’ın bu süre zarfında, mahkeme tarafından iptal edilen vergilerin yerini dolduracak yeni ithalat vergileri üzerinde çalışmayı planladığı ifade ediliyor.