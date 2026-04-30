Trump ve Bessent, Powell'ın Fed'de kalmak istemesini eleştirdi

ABD Başkanı Trump, Jerome Powell'ın görev süresi gelecek ay sona erdikten sonra Federal Rezerv'de kalmak istediğini açıklamasına sert tepki gösterdi. Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda "Jerome 'Çok Geç' Powell, Fed'de kalmak istiyor çünkü başka hiçbir yerde iş bulamıyor; kimse onu istemiyor" ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Jerome Powell'ın Fed başkanlığı görevi sona erdikten sonra Yönetim Kurulu'nda kalmaya devam etme kararını Fed geleneğiyle bağdaşmaz bularak eleştirdi.

Bessent, Fox Business'a verdiği röportajda "Kurumsal değerlere önem verdiğini söyleyen biri için bu son derece alışılmadık bir durum; bu karar tüm Fed normlarını ihlal ediyor" dedi.

Bessent, bu kararın aynı zamanda Trump tarafından atanan Yönetim Kurulu üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller ile Warsh'a hakaret niteliği taşıdığını vurguladı. Hazine bakanına göre Powell'ın tutumu, söz konusu isimlerin Fed'in bütünlüğünü koruyamayacağı ve yalnızca Powell'ın bunu başarabileceği şeklinde bir algı yaratıyor.

Powell'ın yedi Fed Yönetim Kurulu üyesinden biri olarak görevi iki yıl daha devam ediyor. Ancak son 75 yılda her Fed başkanı, liderlik görevinin sona ermesinin ardından merkez bankasından ayrılmıştı.