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Trump: Vergi tasarısı müzakere edilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Senato’daki vergi tasarısının bazı hükümlerinden memnun olmadığını belirterek tasarının müzakere edileceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Vergi tasarısı müzakere edilebilir
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende, Elon Musk'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan vergi tasarısının "ABD'nin bütçe açığını azaltma çabalarına zarar vereceğine" dair ifadelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Tasarının geçmesi için "çok fazla" oy almaları gerektiğinin altını çizen Trump, "Kesinti yapamayız, biliyorsunuz, çok fazla destek almamız gerekiyor." diye konuştu.

Trump, "Bu tasarıyı müzakere edeceğiz. Bazı yönlerinden memnun değilim ama diğer yönleri beni heyecanlandırıyor. Bu işler böyle yürür." değerlendirmesinde bulundu.

Tasarıya Temsilciler Meclisi'nde hiçbir Demokratın oy vermediğini anımsatan Trump, bu nedenle neredeyse tüm Cumhuriyetçilerden oy almaları gerektiğini söyledi.

Elon Musk, tasarının Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) çabalarını baltalayacağını ifade etmişti.

Musk, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı." şeklinde konuşmuştu.

Konuya ilişkin endişelerini dile getiren Musk, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama ikisi birden olabilir mi bilmiyorum." demişti.

Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Senato'ya gönderilmişti.

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