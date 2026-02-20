Trump vergileri savundu: 'Ulusal güvenlik için geçerli'

Trump, Georgia eyaletindeki Coosa Çelik Şirketi'nin üretim tesisine yaptığı ziyarette ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik sektöründeki toparlanmayı uyguladığı vergilere bağlayan Trump, bu sayede Amerikan şirketlerinin korunduğunu, üretimin yeniden arttığını ve işlerin canlandığını anlattı.

Trump, vergilerle ilgili ABD Yüksek Mahkemesi kararını aylardır beklediğini belirterek, "Vergiler olmasaydı, bu ülke şu anda büyük bir sıkıntı içinde olurdu." dedi.

Davayı açanların "Çin odaklı kişiler ve Çin'de işi olanlar" olduğunu ileri süren Trump, bu kişilerin ABD'yi soymaya devam etmek istediklerini savundu.

Trump, öfkeli bir ses tonuyla, bu kararı beklemek zorunda olduğunu belirterek, vergilerin uygulanması konusunda Başkan olarak bunu yapmaya hakkı olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, "Ulusal güvenlik gerekçesiyle yıllardır bizi soyan ülkelere vergi koyma hakkım var." ifadesini kullandı.