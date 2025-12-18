Trump: Yeni Fed başkanı düşük faizden yana olacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki başkanının faiz oranlarının “çok daha düşük olması gerektiğine inanan” bir isim olacağını belirtti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi yakında kamuoyuna duyuracağını söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasında konuşan Trump, yeni Fed yönetiminin daha düşük faiz politikasını benimseyeceğinin sinyalini verdi.