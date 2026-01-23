Trump, yeni Fed başkanını belirledi: Çok saygın ve tanınmış bir isim

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Fed'in bir sonraki başkanını belirlemek için yürüttüğü mülakatları tamamladığını açıkladı. Seçtiği ismin kimliğini henüz ifşa etmeyeceğini belirten Trump, bu kişinin "çok saygın, çok tanınmış ve işini çok iyi yapacak" biri olduğunu vurguladı.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayıs ayında dolmasıyla birlikte yeni başkanın bu tarihte görevi devralması bekleniyor.

Listede kimler var?

Trump’ın değerlendirdiği listede Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett, BlackRock yöneticisi Rick Rieder, mevcut Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski guvernör Kevin Warsh yer alıyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın kararını ay sonundan önce açıklayabileceğini öngörürken Trump, Davos’ta yaptığı açıklamada zihnindeki aday sayısını bire kadar düşürdüğünün sinyalini verdi.

Powell'ı eleştirmeyi sürdürdü

Başlangıçta Hassett favori olarak gösterilse de Trump'ın onu Beyaz Saray'daki mevcut görevinde tutmayı tercih edebileceği ve seçenekler konusunda özel görüşmelerinde bazı kararsızlıklar yaşadığı belirtiliyor.

Görevdeki başkan Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerini sürdüren Trump, Powell’ı faiz oranlarını düşürme konusunda "her zaman çok geç kalmakla" suçladı. Trump yönetimi, Fed’in Washington’daki genel merkez tadilatına ilişkin bir ceza soruşturması ihtimalini gündeme getirerek Powell üzerindeki baskıyı artırdı. Powell ise bu hamleyi, faiz politikaları nedeniyle kendisini cezalandırma ve sindirme girişimi olarak nitelendirerek reddetti.

Powell’ın başkanlık dönemi dolsa da 2028 yılına kadar Fed kurulunda kalma hakkı bulunuyor ve Trump’ın baskılarına rağmen kurulda kalmaya devam edebileceği konuşuluyor.

Diğer yandan Trump, ipotek dolandırıcılığı iddiaları nedeniyle Fed Guvernörü Lisa Cook’u da görevden almaya çalışıyor; ancak Cook bu iddiaları reddederek hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yüksek Mahkeme’nin Cook’un görevden alınma yetkisine ilişkin süreci devam ederken Trump, mahkemenin bu konudaki tutumunu yakından takip ettiğini belirtti.