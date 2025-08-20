  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump yine Powell’ı hedef aldı: Faizleri düşür, konut sektörüne zarar veriyor
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konut sektörüne 'zarar verdiğini' söyleyerek faiz indirim çağrısını tekrarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konut sektörüne "zarar verdiğini" söyleyerek büyük faiz indirimi yapılması çağrısını tekrarladı.

"Konut sektörüne zarar veriyor"

Trump, Truth Social'da dün yaptığı açıklamada "Birisi geç kalan Jerome Powell'a konut sektörüne, çok kötü şekilde zarar verdiği bilgisini verebilir mi? İnsanlar onun için mortgage alamıyor. Enflasyon yok ve her gösterge faiz indirimine işaret ediyor" dedi.

 Gözler Jackson Hole'da Powell'ın konuşmasına çevrildi

Yatırımcılar, kısa vadeli faizlerin düşürülmesi olasılığına ilişkin ipucu edinmek için Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmayı yakından izleyecekler.

Fed faiz kararı eylülde açıklanacak

Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

