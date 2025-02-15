Trump yönetimi hükümet genelinde toplu işten çıkarmalara başladı

Trump ve Elon Musk, ABD bürokrasisini küçültmek için hazırladıkları işten çıkarma planını devreye aldı. Trump yönetimi, federal hükümette iki yıldan az bir süredir iş başında olan binlerce çalışanı etkileyen toplu işten çıkarmaları gerçekleştirdi.

Fesih kararları, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve İç Güvenlik gibi en yaygın saygın federal kurumların yanı sıra, Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) gibi ülkenin güvenliğinde kritik rolleri olan daha düşük profilli ofisleri de etkiledi.

Deneme süresindeki personeli kapsıyor

"Deneme süresi" kategorisindeki çalışanları etkileyen çıkarmalar, Trump ve teknoloji milyarderi Elon Musk'ın hükümetin boyutunu küçültme yönündeki kapsamlı planlarının son adımı olarak değerlendiriliyor.

Federal hükümette işe yeni alınanların neredeyse tamamı bir yıllık, hatta bazen daha uzun bir deneme süresiyle işe başlıyor. Bu süreçte daha az korumaya sahip oluyorlar ve bu da onları Trump yönetimi için kolay hedef haline getiriyor.

CDC’deki personel hafta sonu öncesinde uyarıldı

Hükümetten tasfiyeler hızlı gerçekleşti. CDC'deki bazı çalışanlara, binaya erişimi kaybetmeden önce eşyalarını toplayıp ayrılmaları için iki saatleri olduğu söylendi.

İşten çıkarılan NNSA'daki bir nükleer güvenlik uzmanı, "Beyin takımı delirmiş," dedi.

Kongre'nin onayını alınmadan işten çıkarmalar tek taraflı olarak uygulandı

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsüne göre, İç Güvenlik Bakanlığı'nda 405 kişi işten çıkarıldı; bunların arasında Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı'nda 130'dan fazla, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nda ise 200'den fazla kişi yer alıyor.

Örgütler Musk ve Trump'ın hamlelerini hukuka aykırı buluyor

Trump yönetimi, federal kurumları küçültmek veya elden geçirmek için Kongre'nin onayını almadan işten çıkarmaları tek taraflı olarak uyguladı. Demokratlar, işçi sendikaları ve örgütler, Musk ve Trump'ın hamlelerinin hukuka aykırı olduğunu ve Kongre'ye federal harcamalar üzerinde yetki veren Anayasa'nın güçler ayrılığını ihlal ettiğini ileri sürdüler. Trump yönetimine karşı yürütme yetkisinin aşılması ve diğer ihlaller iddiasıyla açılan 60'tan fazla dava beklemede.

Rakam yüz binlerce kişiyi bulabilir

Reuters'ın haberine göre işten çıkarmalar ABD Ormancılık Dairesi'nde çalışan 3.000'den fazla kişiyi ve Gaziler İşleri Bakanlığı'nda çalışan 1.000'den fazla kişiyi etkiledi.

Personel Yönetimi Ofisi'nin verilerine göre rakam yüz binlerce kişi etkileyebilecek boyutlara gelebilir. Ancak, işten çıkarmaların tam kapsamı henüz netleşmedi. Uzmanlara göre, OPM yetkilileri kurum liderleriyle bir araya gelerek toplu işten çıkarmalar için süreci başlattı ve onlara deneme süresindeki çalışanları işten çıkarmalarını tavsiye etti. Ofis, "Kurumlar, son işe alım dondurması ışığında ve Başkan'ın, Amerikan halkına mümkün olan en yüksek standartlarda daha iyi hizmet verebilmek için federal hükümeti yeniden yapılandırma ve düzenleme yönündeki daha geniş çabalarını desteklemek amacıyla bağımsız adımlar atıyor" dedi.

Gönüllü "ertelenmiş istifa" programı uygulandı

Toplu işten çıkarmalar, Trump yönetiminin bu yılın ilerleyen zamanlarında istifa etmeyi kabul eden federal çalışanlara birkaç ay daha maaş almaya devam etmeleri karşılığında sunduğu gönüllü "ertelenmiş istifa" programına ek olarak yapıldı. Beyaz Saray'a göre yaklaşık 75.000 kişi bu teklifi kabul etti.

Musk hükümeti bozuk bir bilgisayara benzetti

Yönetim, federal işgücünün yüzde 10'una kadarını kesmeyi hedefliyor. Musk, işten çıkarmaların zarara yol açabileceği fikrini reddetti. Cuma günü saat 01:42'de sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda hükümeti bozuk bir bilgisayara benzetti ve "Hükümeti kapatıp tekrar açmayı denediniz mi?" diye yazdı.