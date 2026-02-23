Trump: Yüksek Mahkeme'nin kararı “yanlışlıkla” yetkilerimi güçlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin son kararının kendisine önceye kıyasla daha fazla yetki verdiğini savundu. Trump, mahkemenin kararını eleştirerek, kararın “yanlışlıkla ve farkında olmadan” başkanlık yetkilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Trump, yabancı ülkelere karşı lisans mekanizmasını kullanabileceğini belirterek, uzun yıllardır ABD’yi “sömürdüğünü” öne sürdüğü ülkelere yönelik sert adımlar atabileceğini kaydetti. Mahkeme kararına göre lisans ücreti alınamayacağını, ancak tüm lisansların ücret içerdiğini savunan Trump, bu konuda karar metninde açıklık bulunmadığını dile getirdi.

Ayrıca mahkemenin diğer tarifeleri onayladığını belirten Trump, bu tarifelerin başlangıçta uygulananlara kıyasla daha güçlü ve hukuki açıdan daha sağlam bir şekilde kullanılabileceğini öne sürdü.