Trump'a soğuk duş! ABD hükümeti kısmi kapanmaya gidiyor

ABD’de başkan seçilen ve yeni yılda göreve başlayacak olan Donald Trump tarafından desteklenen Cumhuriyetçiler’in hazırladığı harcama tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde reddedildi. Kongre'nin Noel seyahatlerini aksatabilecek olası bir hükümet kapanmasını önlemek için ise net bir planı bulunmuyor.

Temsilciler Meclisi, Trump ve Musk'ın daha önceki anlaşmayı bozması sonrası aceleyle Cumhuriyetçi liderler tarafından hazırlanan harcama paketini 174’e karşı 235 oyla reddedince kapanma yolu göründü.

Cumhuriyetçiler de karşı çıktı

Trump'ın desteğine rağmen 38 Cumhuriyetçi üye de üç Demokrat üye hariç diğerleriyle birlikte pakete karşı oy kullandı.

Hükümet harcamalarını finanse eden fonun süresi cuma gece yarısı dolacak. Temsilciler Meclisi bu süreyi uzatmazsa ABD hükümeti kısmi bir kapanma sürecine girecek. Bu durumda sınır uygulamalarından milli parklara kadar her şeyin finansmanı kesintiye uğrayacak ve 2 milyondan fazla federal çalışanın maaşları kesilecek.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kongre üyelerine geçici harcama tasarısını reddetmeleri çağrısında bulunması, hükümette kısmi bir kapanma olasılığını arttırdı.

Tatil sezonunda yoğunluk uyarısı

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi, yoğun tatil sezonunda yolcuların havaalanlarında uzun kuyruklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Tasarı büyük ölçüde Musk ve Trump'ın Demokratlara savurgan bir hediye olarak eleştirdiği önceki versiyona benziyordu.

Trump'ın Beyaz Saray'da olacağı ve Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadını da kontrol edeceği mart ayına kadar hükümet fonlarını uzatacak tasarı, 100 milyar dolarlık afet yardımı sağlayacak ve borç tavanını askıya alacaktı. Cumhuriyetçiler, Kongre üyelerine maaş zammı gibi orijinal pakette yer alan diğer unsurları çıkarmıştı.

Trump'ın çağrısıyla yeni versiyon aynı zamanda ulusal borçlanma limitlerini iki yıllığına askıya alacaktı. Bu, söz verdiği dramatik vergi indirimlerini geçirmeyi kolaylaştıracak ve federal hükümetin 36 trilyon dolarlık borcunun tırmanmaya devam etmesine zemin hazırlayacak bir hamle olarak görülüyordu.

“Hükümetin kapanması hata”

Oylama öncesinde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, Kongre'nin hükümetin kapanmasına izin vermesi halinde birbirlerinin hatalı olacağı uyarısında bulundu.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, paketin kesintileri önleyeceğini, yarım kalan işleri tamamlayacağını ve Trump gelecek yıl göreve başladığında milletvekillerinin harcamalarda yüz milyarlarca dolar kesinti yapmasını kolaylaştıracağını söyledi.

ABD Senatosu, asker maaşlarını arttırmayı ve Çin'in artan gücüne karşı koymayı amaçlayan savunma tasarısını onayladı.

Biden tasarıyı desteklemediğini açıkladı

Demokratlar ise tasarıyı, dünyanın en zengin insanı Musk gibi varlıklı destekçilere büyük ölçüde fayda sağlayacak ve ülkeyi trilyonlarca dolar ek borçla karşı karşıya bırakacak bütçe yıkıcı bir vergi indiriminin kılıfı olarak eleştirdi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat lideri Hakeem Jeffries, “Amerika'ya mali sorumluluk konusunda ders vermeye nasıl cüret edersiniz?” ifadesini kullandı.

Bazı Cumhuriyetçiler de aynı şekilde harcamaları azaltmazken daha fazla borcun önünü açacağı için tasarıya itiraz etti. Cumhuriyetçi Temsilci Chip Roy, “Mali sorumluluk üzerine kampanya yürütenlerden bıktım” dedi.

Tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçseydi bile Demokratlar’ın kontrolündeki Senato'da büyük zorluklarla karşılaşacaktı. Beyaz Saray, Demokrat Başkan Joe Biden'ın tasarıyı desteklemediğini açıkladı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce milletvekillerini pakete oy vermeye ve borç tavanını masadan kaldırmaya çağırmıştı.

ABD hükümetinin temerrüde düşmesi dünya çapında kredi şoklarına yol açacağından, borç tavanı konusunda daha önce yaşanan kavgalar mali piyasaları ürkütmüştü. Limit, teknik olarak 1 Ocak'ta sona erecek bir anlaşma kapsamında askıya alınmış olsa da ABD Kongresi muhtemelen bahardan önce konuyu ele almak zorunda kalmayacak.