Trump’ın ABD'lilere 5 bin dolarlık vaadi ortalığı karıştırdı: Maliyeti 1 trilyon doları aşabilir

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Trump, Dallas’ta düzenlenen Cumhuriyetçi Ara Dönem Kongresi’nde yaptığı konuşmada söz konusu ödemeyi gündeme getirirken, teklifin ayrıntılarını yalnızca dar bir siyasi danışman grubuyla değerlendirdi. Beklenmedik açıklama, Beyaz Saray’da teklifin nasıl uygulanacağı ve finanse edileceği konusunda yoğun bir çalışma başlatılmasına yol açtı.

1 trilyon dolardan fazla maliyet

Her vatandaşa 5 bin dolar ödeme yapılmasını öngören teklifin federal bütçeye 1 trilyon dolardan fazla yük getirebileceği hesaplanıyor.

Ancak Beyaz Saray tarafından daha sonra yayımlanan bilgi notunda, ödemelerin hangi kaynakla finanse edileceğine ilişkin net bir ayrıntı yer almadı.

Trump ise finansman için dış ticaret tarifelerinden elde edilecek gelirlerin kullanılabileceğini savundu. Bağımsız kuruluşların hesaplamaları ise yeni tarifelerden sağlanabilecek gelirin söz konusu maliyetin yalnızca yaklaşık onda birini karşılayabileceğine işaret ediyor.

Cumhuriyetçiler de temkinli

Trump’ın önerisi, birçok Cumhuriyetçi yasa koyucu ve parti ekonomisti tarafından gerçekçi bulunmadı. Bazı isimler, teklifin Cumhuriyetçi Parti’nin geleneksel ekonomik politikalarıyla da çeliştiğini savundu.

Yaklaşan kasım ayındaki ara seçimler öncesinde gündeme gelen ödeme planının, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon nedeniyle seçmenlerde oluşan rahatsızlığı azaltmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Bütçe açığı ve enflasyon endişesi

Uzmanlar ve ekonomi gözlemcileri ise 5 bin dolarlık ödeme planının federal bütçe açığını daha da büyütebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Kongre Bütçe Ofisi verileri de bu büyüklükte bir ödemenin federal bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturabileceğine işaret ediyor.

Teklifin akıbeti belirsiz

Trump’ın planının hayata geçirilebilmesi için Kongre’nin onayının gerekip gerekmediği konusunda belirsizlik sürüyor.

Trump’a yakın müttefikler ve eski Cumhuriyetçi yetkililer ise böyle bir ödemenin kamuoyunda siyasi bir rüşvet olarak algılanabileceği uyarısında bulunuyor. Teklifin nasıl finanse edileceği ve uygulanacağına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.