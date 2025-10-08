Trump'ın atadığı yeni Fed üyesinden hızlı indirim çağrısı

Fed yetkilileri, hükümetin kapanması nedeniyle kritik verilere erişememeleri sonucu faiz oranlarını ne kadar düşürmeleri gerektiği konusunda bölündüler. Bazı üyeler enflasyon konusunda daha fazla endişe taşırken, bazıları ise istihdam piyasası hakkında kaygılı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni Fed guvernörü Stephen Miran, Salı günü yaptığı açıklamada, faiz oranlarını merkez bankasındaki meslektaşlarına kıyasla çok daha hızlı bir şekilde sözde “nötr seviyeye” getirmek istediğini bir kez daha tekrarladı. Nötr seviye, ekonomik büyümeyi ne hızlandıran ne de yavaşlatan bir faiz oranı düzeyi olarak tanımlanıyor.

Miran “Nötr faiz oranının, bir yıl öncesine kıyasla aşağı geldiğini düşünüyorum. Bu da para politikasının birkaç çeyrek öncesine göre daha kısıtlayıcı hale geldiği anlamına geliyor” dedi.

Miran, “Para politikasının ek kısıtlayıcılığı geleceğe yönelik bazı riskler oluşturuyor. Politikaların etkisi gecikmeli olduğu için ekonominin zayıflamasını bekleyebilirsiniz. Kısa vadede ekonomi konusunda çok karamsar değilim, ancak politikayı ayarlamazsak bazı risklerin ortaya çıkabileceğini görüyorum” diye konuştu.