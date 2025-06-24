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Petrol fiyatları ateşkes açıklamasıyla hızlı geriledi

ABD Başkanı Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından petrol fiyatlarında aşağı hareket hızlandı.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatları ateşkes açıklamasıyla hızlı geriledi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından petrol fiyatlarında aşağı hareket hızlandı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, petrol arzının sekteye uğraması endişelerinin ortadan kalkması, petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de Ağustos vadeli Brent petrolü yüzde 4,1 düşüşle 68,55 dolara geriledi. NYMEX'de Ağustos vadeli Batı Teksas petrolü de yüzde 4,26 düşüşle 65,59 dolar oldu.

Trump sosyal medya hesabından duyurmuştu

Trump pazartesi akşamı sosyal medya hesabından “İsrail ile İran arasında, TAM VE KAPSAMLI BİR ATEŞKES konusunda tamamen mutabık kalındı” şeklinde duyurmuştu.

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