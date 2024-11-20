Trump'ın başkanlığı sonrası Fed'den beklenti değişti mi?

Trump'ın daha yüksek gümrük vergileri ve vergi indirimleri de dahil olmak üzere planladığı politikalara bağlı olarak fiyatların yeniden canlanacağı beklentisi, piyasaların geçtiğimiz birkaç hafta içinde faiz indirimi fiyatlamasını neredeyse yarı yarıya azaltarak 2025 sonuna kadar 75 baz puan civarına indirmesine yol açtı.

Yine de, 12-20 Kasım tarihleri arasında Reuters tarafından yapılan ankete katılan 106 ekonomistin 94'ü, yani yaklaşık yüzde 90'ı Aralık ayında 25 baz puanlık bir indirim bekleyerek Fed'in faiz oranını yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına çekmesini bekliyordu. Geçen ayki ankete katılanlarrdan sadece üç kişi değişiklik beklerken, on iki kişi değişiklik beklemiyordu.

Ancak piyasa fiyatlaması Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin yüzde 60'ın altında olduğunu gösteriyor. Yakın zamana kadar sadece birkaç kişi böyle bir hamleye karşı bahis oynuyordu.

"Fed'in daha önce düşündüğümüz kadar kesintiye gitmesi olası değil"

Bank of America ekonomisti olan Stephen Juneau, “Biz hala Aralık ayında bir kesinti yapılmasını istiyoruz. Verilerin uygun davranacağını düşünüyoruz. Ancak piyasaların neden bir tür yazı tura atmayı fiyatladığını anlayabilirsiniz. Ekonomi hala çok güçlü, enflasyon hala hedefin üzerinde seyrediyor. Deregülasyon, daha kolay maliye politikası, daha korumacı ticaret politikası ve daha sıkı bir göçmenlik duruşu göreceğiz. Bunların hepsi enflasyon için yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Fed'in daha önce düşündüğümüz kadar derin bir kesintiye gitmesi pek olası değil çünkü enflasyonun hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ettiğini görecekler” dedi.

BofA kısa süre önce nihai Fed fon oranı tahminini yüzde 3,00-yüzde 3,25'ten yüzde 3,75-yüzde 4,00'e yükseltti.

Önümüzdeki iki yıla ilişkin enflasyon görünümünün geçen aya kıyasla büyük ölçüde yükseltildiği anket ortalamalarına göre, Fed'in tercih ettiği gösterge olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun en az 2027 yılına kadar çoğunlukla Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalacağı öngörülüyor.