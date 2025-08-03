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Trump’ın Brezilya tarifesi kahvenin ticaret rotasını Çin’e çevirdi

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın Brezilya'ya uyguladığı yüzde 50 kahve tarifesinin ticaret yolunun yeniden düzenlemesi anlamına geldiğini belirtiyor. Brezilya kahve çekirdekleri için alternatif ticaret rotasını Çin’e çevirebileceği yorumları yapılıyor.

Haber Merkezi
Reuters
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Trump’ın Brezilya tarifesi kahvenin ticaret rotasını Çin’e çevirdi
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Trump yönetiminin Brezilya kahvesine uyguladığı yüksek ithalat vergisi, dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısından gelen çekirdeklerin ticaret yollarını yeniden düzenleyecek gibi görünüyor. Analistlere göre bu durum Çin'e fayda sağlarken, tüccarları da ABD'ye dolaylı yollar aramaya teşvik ediyor.  

Brezilyalı kahve ihracatçılarını zorlayacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kahve de dahil olmak üzere bazı Brezilya ürünlerine %50 gümrük vergisinin 6 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu. Bu adım, emtia tüccarları ve Brezilyalı kahve ihracatçılarını, her yıl ABD'li kahve üreticilerine satılan yaklaşık 8 milyon paket kahve için alıcı bulma konusunda zorlayacak.

ABD dünyanın en büyük kahve tüketicisi

ABD, yılda yaklaşık 25 milyon poşetle dünyanın en büyük kahve tüketicisi konumunda. Bunun üçte biri, Haziran ayında sona eren 12 ayda 4,4 milyar dolar değerindeki ikili ticaret yoluyla Brezilya'dan geliyor.

Kahveye zam yolda

ABD'li kıdemli kahve brokeri ve MJ Nugent & Co.'nun sahibi Michael J. Nugent, "Küresel kahve ticaret akışı yeniden düzenlenecek. Bu acı, Sao Paulo'dan Seattle'a kadar, menşeinden kavurucuya, kafe zincirlerinden marketlere ve sabah işe gidenlere kadar hissedilecek," dedi.

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Trump'ın en büyük rakibi Çin'in işine yarayacak

Brezilya'nın genellikle ABD'ye gönderdiği devasa hacmin, yüksek kaliteli kahve üreticisi Etiyopya'nın tüm üretimine benzer şekilde yeniden yönlendirilmesi ihtimali, Trump'ın en büyük rakibi Çin'in işine yarayabilir.

ABD kahve endüstrisinin bağımsız danışmanı Marc Schonland, BRICS grubunun üyesi olan iki ülke arasındaki ticaret bağları ve ilk Trump yönetiminin ticareti aksatmasının ardından Çin'e daha fazla Brezilya çekirdeği gönderilebileceğini söyledi.  

Çin’de kahve tüketimi artıyor

Genç profesyonellerin daha fazla kafein almak için çayı bırakmasıyla Çin'de kahve tüketimi hızla artıyor. İhracatçılar birliği Cecafe'nin verilerine göre, Brezilya 2025'in ilk yarısında Çin'e 538.000 paket ihraç ederek kahvenin ana tedarikçisi konumunda.

Sektör verilerine göre, Çin'de kahve tüketimi son 10 yılda yılda yaklaşık yüzde 20 artarken, kişi başına düşen kahve tüketimi de son 5 yılda iki katına çıktı.

Tarifelerden kaçınma olasılıkları değerlendiriliyor

ABD'li kavurucu ve dağıtımcı Atlas Coffee Club'ın kahve şefi Logan Allender, Brezilya'dan gelen çekirdeklerin Avrupa Birliği'ne de gidebileceğini ve orada hiçbir gümrük vergisiyle karşılaşmayacaklarını söyledi.

Ticaret uzmanları, ihracatçıların Brezilya kahvesini diğer ülkelere ve oradan da ABD'ye ihraç ederek tarifelerden kaçınma olasılıkları olduğunu düşünüyor.

Trump’ın Brezilya tarifesi kahvenin ticaret rotasını Çin’e çevirdi - Resim : 2

Maliyetleri etkileyecek 

Tarım ürünleri firması AFEX Ltd.'nin ticari başkan yardımcısı Debajyoti Bhattacharyya, "Bu durum lojistik maliyetlerine biraz eklenecek, ancak (gümrük vergisi) etkisini maksimum %10 ila %15'e düşürecek" dedi ve Meksika veya Panama gibi ülkelerin aktarma için kullanılabileceğini ekledi.

Trump’ın Brezilya tarifesi kahvenin ticaret rotasını Çin’e çevirdi - Resim : 3

Trump, Lula da Silva siyasi çekişmeye girdi

Emtia analisti ve bağımsız danışman Judith Ganes, ABD'nin kahveyi Brezilya ürünlerine ilişkin kapsamlı muafiyet listesine dahil etmemesinin, Trump'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile siyasi çekişmesinde ürünü bir pazarlık kozu olarak kullandığına işaret ettiğini söyledi.

Bolsonaro anlaşmazlığı tarifeleri yumuşatmadı

Trump, Brezilya Yüksek Mahkemesi'nin müttefiki eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya haksızlık ettiğini söyledi. ABD, Çarşamba günü Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes'e yaptırım uyguladı.

Tüccarlar, 6 Ağustos'a kadar Brezilya'ya yüklenen kahvenin 6 Ekim'e kadar gümrük vergisi ödemeden ABD'ye girebileceğini söyledi.

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