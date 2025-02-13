Trump’ın çelik ve alüminyum vergileri: En büyük darbeyi hangi ülke alacak?

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni gümrük vergileri uygulayarak küresel ticarette gerilimi artırdı. Daha önce Meksika, Kanada ve Çin'e yönelik çeşitli tarifeler getiren Trump, bu kez özellikle inşaat ve ulaşım sektörlerinde yaygın olarak kullanılan çelik ve alüminyumu hedef aldı.

Oval Ofis'te düzenlenen törende kararnameyi imzalayan Trump, "Bu, Amerika'yı yeniden ekonomik açıdan güçlendirmenin başlangıcı." ifadelerini kullandı. Yeni gümrük vergilerinin tüm ülkeleri kapsayacağını belirten Trump, üretimin ABD içinde yapılmasının maliyetleri azaltacağını ve istihdamı artıracağını savundu.

Peki, alüminyum ve çelik ithalatına getirilen yeni gümrük vergileri en çok hangi ülkeleri etkileyecek? Çelik üretiminde dünyada ilk 10'da yer alan Türkiye, bu tarifelerden nasıl etkilecek? Türkiye, Trump'ın tarifelerinden etkilenecek mi?

CNBC'den Zafer Karataş'ın haberine göre Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre, ABD'nin çelik üretimi 2024'te yıllık yüzde 2,4 azalışla 79,5 milyon ton oldu. Ülkenin çelik ithalatı son 10 yılda belirgin bir şekilde düşüş gösterdi. ABD'nin çelik ithalatı 2014 ile 2024 yılları arasında yaklaşık yüzde 35 azaldı. ABD'nin en fazla çelik ithal ettiği diğer ülkeler Meksika, Brezilya, Güney Kore, Almanya, Japonya, Tayvan, Vietnam, İtalya ve Çin oldu.

Türkiye, çelik üretiminde dünyada ilk 10'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni alüminyum ve çelik tarifelerinden Türkiye'nin nasıl etkileneceği merak konusu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Trump'ın tarifelerine dayanıklı olduklarını vurguladı. Verilere göre Türkiye, çelik üretiminde dünyada ilk 10 sırada yer alıyor. Türkiye'de 2024 yılında toplam 36,9 milyon ton çelik üretimi gerçekleşti. Fakat, ABD'nin en fazla çelik ithal ettiği ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye, 2024 yılında ABD'ye toplam 233 milyon 476 bin dolarlık demir ve çelik ihracatı gerçekleştirdi.

Çelik ihracatı son 10 yılda yüzde 79 azaldı

Başkan Trump, Mart 2018'de ilk başkanlık dönemi sırasında, çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Bu dönemde getirilen tariflerden en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye olmuştu. Son 10 yıllık çelik ihracatı verilerine bakıldığında Türkiye, 2014 yılında ABD'ye 1 milyar 141 milyon dolarlık demir çelik ürünü ihraç etmişti. Yürürlüğe giren tarifelerin hemen ardından bu miktar 2019 yılında 106 milyon 328 bin dolara kadar geriledi. Son 10 yıllık değişime bakıldığında ise Türkiye'nin ABD ile gerçekleştiği demir çelik ihracatı yüzde 79'luk düşüşle 233 milyon 476 bin TL'ye kadar geriledi.

Türkiye, alüminyumda ABD'nin en büyük 10. ortağı

TÜİK'in verilerine göre, 2024 yılında Türkiye, ABD'ye toplam 300 milyon doları aşan alüminyum ve alüminyumdan eşya ürünü gönderdi. Bu verilere bakıldığında, ABD'nin en çok alüminyum ithal ettiği 10. ülke Türkiye oldu. Bu alanda Türkiye'nin hemen önünde 397 milyon dolar ile Meksika yer alıyor.

En büyük darbeyi Kanada alacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yeni alüminyum ve çelik tarifelerinden en büyük darbeyi Kanada alacak. Çeşitli gümrük vergilerinin uygulandığı ve sonrasında askıya alındığı Kanada, alüminyum çelik tarifesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte önemli bir gelirinden olabilir. 2024 yılında 12 milyon ton çelik üretimi gerçekleştiren Kanada, ABD'nin çelik ithalatındaki en önemli partneri konumunda.

Visual Capitalist'in verilerine göre ABD, Kanada'dan 2024 yılında toplam 7,1 milyar dolar değerinde çelik ithalatı gerçekleştirdi. Kanada ve ABD arasındaki tek ortaklık sadece çelik üzerinden değil. ABD'nin 2024 yılında en çok alüminyum ithal ettiği ülke yine Kanada oldu. Söz konusu dönemde toplam 9,4 milyar dolarlık alüminyum alımı gerçekleşti.

Avrupa Birliği 8,5 milyar dolardan olabilir

Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte yürürlüğe giren yeni gümrük tarifelerine en sert açıklamalar Avrupa Birliği'nden (AB) gelmişti. ABD'ye karşı sert yaptırımlar uygulamakla tehdit eden AB, alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan yüzde 25'lik vergi tarifesinden en çok etkilecek ikinci partner konumunda. Visual Capitalist'in verilerine göre ABD, 2024 yılında toplam 1,5 milyar dolar değerinde alüminyum ithal etti. Taraflar arasında 2024 yılında gerçekleşen çelik ithalatı ise 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelikte Meksika ve Brezilya, alüminyumda BAE ve Çin

Trump'ın imzaladığı ve 4 Mart tarihinde yürürlüğe girecek olan tarifeden Kanada ve AB'den sonra çelik ithalatında en çok etkilecek olan ülkeler Meksika ve Brezilya olabilir. ABD, 2024 yılında Meksika'dan 3,5 milyar dolar çelik ithal ederken, bu alanda Brezilya'dan ise 3 milyar dolarlık bir alım gerçekleştirdi.

Alüminyum tarafında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin geliyor. ABD, 2024 yılında BAE'den 917 milyon dolar değerinde alüminyum satın alırken, Çin'den ise 809 milyon dolar değerinde bir alım gerçekleştirdi.