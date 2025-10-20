Trump’ın danışmanı açıkladı: ABD’de kapanma ne zaman bitecek?

Beyaz Saray'ın Baş Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, devam eden federal kapanmanın "bu hafta içinde sona erebileceğini" söyledi, ancak Demokratların müzakerelere direnmeye devam etmesi halinde yönetimin "daha güçlü önlemler" almayı düşünebileceği uyarısında bulundu.

CNBC'nin Squawk Box programında konuşan Hassett, Senato kaynaklarından, Demokratların hafta sonu Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenecek büyük çaplı "No Kings" protestoları öncesinde hükümetin yeniden açılması için oy kullanmaya isteksiz olduklarını duyduğunu söyledi.

Hassett, "Şimdi bu hafta işlerin çok hızlı bir şekilde yoluna girmesi ihtimali var. Ilımlı Demokratlar ilerleyecek ve hükümetin yeniden açılmasını sağlayacaklar, bu noktada da normal prosedürle müzakere etmek istedikleri her türlü politikayı müzakere edebileceğiz" dedi.

Hassett, "Schumer'in kapatması bu hafta içinde sona erecek gibi görünüyor" diye ekledi.

Hassett, çıkmaz devam ederse Beyaz Saray ve bütçe direktörü Russell Vought'un Demokratları müzakere masasına geri döndürmek için "daha güçlü önlemler" almayı düşüneceklerini söyledi.