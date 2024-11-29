Trump'ın ek vergiyle tehdit ettiği ülkeler misillemeye hazırlanıyor

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın önerdiği %25'lik gümrük vergisini uygulaması halinde bu adımın ABD işgücünde 400 bin çalışanın işinden olabileceği ve ABD'li tüketiciler için fiyatları artırabileceğini belirtirken, böyle bir durumda Meksika'nın da misilleme yapacağını söyledi.

Trump geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kanada ve Meksika'dan gelen mallara %25, Çin'den yapılan ithalata ise “her türlü ek gümrük vergisinin üzerinde %10 ek gümrük vergisi” getirmeyi planladığını bildirmişti.

Bir basın toplantısında konuşan Sheinbaum, “ABD'nin gümrük vergisi uygulaması halinde Meksika da gümrük vergilerini arttıracaktır” diyerek ülkenin en büyük ticaret ortağına karşı olası misilleme ticaret tedbirleri hazırladığını en net şekilde ifade etti.

Sheinbaum ile birlikte konuşan Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard ise misilleme ithalat vergileri savaşı yerine daha fazla bölgesel işbirliği ve entegrasyon çağrısında bulundu. Ebrard, Trump'ın önerdiği ve Meksika, Kanada ve ABD arasındaki USMCA ticaret anlaşmasını ihlal ettiği anlaşılan gümrük vergileri için “Bu ayağımıza sıkılmış bir kurşun” dedi. Ebrard, gümrük vergilerinin ABD'de büyük iş kayıplarına yol açacağı, büyümeyi düşüreceği ve Meksika'da üretim yapan ABD şirketlerini, ödedikleri vergileri fiilen iki katına çıkararak vuracağı konusunda uyardı. Diğer taraftan Kanada federal hükümeti ve 10 eyaletin başbakanı, Trump'ın Kanada'dan ithal edilen mallara kapsamlı gümrük vergileri getirme tehdidine karşı birlikte çalışma kararı alırken, bir yetkili ülkenin şimdiden olası misilleme tedbirlerini incelediğini söyledi.

Otomobil üreticilerinin tüm kârlarını silecek

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau'nun çağrısıyla başbakanlarla yapılan sanal toplantının ardından çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu zorluğun üstesinden gelmek için akıllı, güçlü ve birlik içinde olmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık” dedi. Ebrard, önerilen gümrük vergilerinin özellikle otomotiv sektörünün en büyük sınır ötesi ihracatçıları olan Ford, General Motors ve Stellantis'i vuracağını sözlerine ekledi. Barclays analistleri, önerilen gümrük vergilerinin Detroit Üçlüsü otomobil üreticilerinin “tüm karlarını silip süpürebileceğini” tahmin ettiklerini söyledi. Meksika'nın otomotiv endüstrisi ülkenin en önemli imalat sektörüdür ve ağırlıklı olarak ABD’ye ihracat yapmaktadır. Tüm Kuzey Amerika araç üretiminin yaklaşık %25'ini temsil ediyor. Ebrard, ABD'de satılan kamyonetlerin %88'inin Meksika'da üretildiğini ve fiyat artışı göreceğini belirtti. Ebrard, “Tahminimize göre bu araçların ortalama fiyatı 3 bin dolar artacak” dedi.

Japon otomobil üreticisi Nissan tarafından dün yapılan açıklamada Meksika dışındaki üretim merkezlerinin çoğundaki vites küçültmelerin etkisiyle küresel üretiminin ekim ayında beşinci ay üst üste düştüğünü belirtti. Otomobil üreticisinin küresel üretimi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6 azalarak 290.848 araca gerilerken, üretimin %12 artarak 70.382 araca ulaştığı Meksika parlak bir nokta oldu. Ana pazarı ABD olan Nissan için Meksika’ya uygulanacak gümrük vergisi artışının yıkıcı olacağı düşünülüyor.

Firmalar stok yapmaya başladı

Bazı ABD’li firmaların stok yapmaya, tedarik zincirlerini değiştirmeye, sözleşmeleri yeniden düzenlemeye ve olası etkilere karşı korunmak için başka adımlar atmaya başlamasıyla, tehditler şimdiden ekonomik sonuçlar doğurmaya başladı.

Depo devi Prologis'in küresel strateji ve analitik genel müdürü Chris Caton, işletmelerin olası gümrük tarifelerine stok yapacak yer arayarak yanıt vermesi nedeniyle firmasının “marjda” faaliyetlerinde bir artış gördüğünü söyledi.

İsveçli mobilya mağazası Ikea’nın CEO'su, gümrük vergilerinin fiyatları düşük tutmayı zorlaştırdığını söyleyerek Trump'ın planladığı ithalat vergilerinin insanların cüzdanlarına potansiyel bir darbe vuracağı konusunda uyarıda bulunan iş dünyası liderlerinin giderek artan korosuna katıldı.

Lagarde’dan müzakere çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, hırçın bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulunarak, Avrupa'nın siyasi liderlerini gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapmaya ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın almaya çağırdı. Lagarde Financial Times’a verdiği demeçte Trump'ın ikinci başkanlık dönemini kazanmasından bu yana verdiği ilk mülakatta, AB'nin, Çin'den ithal edilmeyen tüm ABD ürünlerine yüzde 20'ye varan genel bir gümrük vergisi tehdidinde bulunan seçilmiş başkanla "misilleme değil, müzakere" yapması gerektiğini söyledi.