Trump'ın Fed adaylarını Powell tehlikeye attı

WSJ'nin haberine göre, Trump yönetimi yetkilileri ve müttefikleri, Adalet Bakanlığı'nın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell hakkındaki cezai soruşturmasının, başkanın Senato'daki adaylarını tehlikeye atabileceği ve finansal piyasaları sarsabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre, olası etkilerden endişe duyanlar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent de yer aldı. Bessent, pazar gecesi Trump'ı arayarak soruşturmanın yönetim için çeşitli sorunlara yol açabileceğini iletti. Bessent, Powell'ın görev süresinin mayısta sona ermesinin ardından başkanın seçeceği yeni Fed başkanı adayının Senato onay sürecinde yaşanabilecek zorluklar ve finansal piyasalar üzerindeki etki konusunda endişeliydi.

“Mesele tamamen çözülene kadar”

Bessent'in öngörüsü isabetli çıktı. Soruşturmanın kamuoyuna açıklanmasının ardından Senatör Thom Tillis, "bu yasal mesele tamamen çözülene kadar" Trump'ın öne süreceği herhangi bir Fed adayına karşı çıkacağını duyurdu. Senato’da Cumhuriyetçilerin 53-47 çoğunluğa sahip olduğu dikkate alındığında, Tillis’in tutumu adaylık sürecini kilitleyebilecek nitelikte görülüyor.

Diğer bazı Cumhuriyetçi senatörler de pazartesi günü Adalet Bakanlığı soruşturmasıyla ilgili endişelerini ifade etti. Senato Çoğunluk Lideri John Thune anlaşmazlığın hızla çözülmesini umduğunu söylerken, bankacılık komitesi üyesi Senatör John Kennedy bu mücadelenin piyasaları sarsacağını ve borçlanma maliyetlerini artıracağını belirtti.

Soruşturmayı savunanlar

Konuya yakın kaynaklara göre, son haftalarda yönetim içinde soruşturma için lobi yapan yetkililerden biri de Federal Konut Finansmanı Kurumu Başkanı Bill Pulte oldu. Pulte'nin, başkan ve üst düzey yönetim yetkilileriyle yaptığı özel görüşmelerde Powell hakkında soruşturma açılması lehinde görüş belirttiği öne sürüldü. Pulte ise Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten Washington federal savcısı Jeanine Pirro, "bu ofis kararlarını sadece işin gereğine göre alır" diyerek soruşturmayı savundu.

Görevden ayrılma karşılığı dava düşer mi?

2012'den beri Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapan Powell'ın başkanlık görevi mayısta sona eriyor. Ancak ayrı bir yönetim kurulu üyeliği görevi, 2028 başına kadar kurulda kalmasına olanak tanıyor.

Yönetim yetkilileriyle pazartesi görüşen kıdemli bir Cumhuriyetçi milletvekili, bazı Cumhuriyetçi kanun yapıcıların Trump ekibine Powell ile bir anlaşma önermeyi planladığını belirtti. Powell'ın görevden ayrılması karşılığında davanın düşürülmesi.

“Fed’de çok iyi değil”

Trump, NBC News'e yaptığı açıklamada soruşturmadan haberi olmadığını, ancak Powell'ın "Kesinlikle Fed'de çok iyi olmadığını ve bina yapmada da çok iyi olmadığını" söyledi.

Powell ise hafta sonunu, Fed'in aktif bir cezai soruşturması olasılığına nasıl yanıt verileceği konusunda kıdemli danışmanlarıyla görüşerek geçirdi. Yetkililer, sessiz kalıp özel olarak bir yasal savunma hazırlamak mı yoksa kamuoyuna açıklanıp mücadeleyi kendi şartlarıyla yeniden çerçevelemek mi konusunda tercih yapmak zorunda kaldı.

Konuya yakın kaynaklara göre, Powell'ın politika belirleme kurulundaki birçok meslektaşı, Fed başkanının pazar gecesi olağanüstü video açıklamasını yayınlayana kadar, gönderilen adli celplerden veya Trump yönetimine doğrudan meydan okuma kararından haberdar değildi.