Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkan adayının Kevin Warsh olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, "Kevin'i uzun süredir tanıyorum ve onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunun ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin." dedi.

Trump'ın aday gösterdiği Warsh, parasal genişlemeye karşı duruşuyla biliniyor.

Kevin M. Warsh, 24 Şubat 2006 tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine yemin ederek göreve başladı. Warsh, 31 Mart 2011 tarihinde bu görevden ayrıldı.

New York eyaletinin Albany kentinde doğan Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde kamu politikaları alanında, ekonomi ve istatistik ağırlıklı olarak tamamladı ve 1992 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Ardından Harvard Hukuk Fakültesi’nde hukuk, ekonomi ve düzenleyici politika arasındaki kesişime odaklanan çalışmalar yaptı ve 1995 yılında hukuk diplomasını aldı. Ayrıca Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında dersler aldı.

Warsh, 1995 yılında New York’ta Morgan Stanley & Co.’nun birleşme ve satın almalar (M&A) bölümünde göreve başladı. Ayrıca sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkı sağladı ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansman süreçlerinde rol aldı.

Şubat 2002’de Morgan Stanley’deki başkan yardımcısı ve icra direktörü görevinden ayrılan Warsh, ABD Başkanı George W. Bush yönetimine katıldı. Başkanın ekonomi politikaları konusunda özel asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi’nde icra sekreteri olarak görev yaptı. Bu dönemde Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akımları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigorta alanlarında ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık verdi.

Başkan Bush, Warsh’ı 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdi. Görev süresi boyunca Warsh, Fed’in G-20 nezdindeki temsilcisi olarak görev yaptı ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde özel temsilci rolünü üstlendi.

Warsh, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde seçkin misafir araştırmacı görev yapıyor ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nde ders veriyor. Ayrıca çeşitli şirketlere danışmanlık yapan Warsh, United Parcel Service (UPS) yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.