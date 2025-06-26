Trump'ın Fed planı piyasaları sarstı: Dolar son üç yılın en düşük seviyesine indi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Federal Rezerv’in (Fed) yeni başkan adayını beklenenden erken açıklamayı düşündüğüne dair haberler, perşembe sabahı doların piyasalarda ciddi değer kaybı yaşamasına neden oldu. ABD doları, Asya seansında başlıca ticaret ortaklarının para birimlerine karşı yaklaşık yüzde 0,3 gerileyerek 2022'nin başlarında görülen seviyelere düştü. Bu zayıflama, doların son üç yılın en düşük seviyesine inmesi anlamına geliyor.

Wall Street Journal’ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin 2026'ya kadar devam etmesine rağmen, yeni başkan adayını daha erken açıklamayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Normal şartlarda Fed başkanlığı atamalarının siyasi takvime göre değil, görev süresi sonuna yakın bir tarihte açıklanması beklenirken, bu hamlenin erkene çekilmesi piyasalarda sürpriz etkisi yarattı.

"Yaşananlar, bu eğilimin doğal bir uzantısı gibi görünüyor"

Standard Chartered’da Çin ve Asya ekonomileri üzerine çalışan kıdemli ekonomist Kelvin Lau, Trump’ın bu adımının piyasalarda yarattığı etkileri değerlendirirken, “ABD doları, gümrük tarifeleri ve Trump'ın ekonomik politikalarındaki belirsizlik nedeniyle zaten baskı altındaydı. Şimdi yaşananlar, bu eğilimin doğal bir uzantısı gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı. Lau ayrıca, erken aday açıklamasının Fed’in faiz indirimine daha erken yönelebileceği algısını pekiştirdiğini vurguladı.

Piyasalar açısından en dikkat çekici gelişmelerden biri de kısa vadeli Hazine tahvili piyasasında yaşandı. Faiz oranı kararlarına duyarlı olan iki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi 0,02 puanlık bir düşüşle yüzde 3,76’ya geriledi. Bu da yatırımcıların Fed’in daha erken ve daha güvercin bir politika değişikliğine gidebileceği ihtimaline oynadığını gösteriyor.

Trump’ın para politikası üzerindeki etkisini artırma yönündeki olası hamlesi, sadece Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaları değil, aynı zamanda yatırımcı güvenini de sınamaya başladı. Doların zayıflaması, ithalat maliyetlerini artırabilirken, küresel sermaye hareketlerinin yönünü de etkileyebilir.

Piyasaların bundan sonraki süreçte Trump’ın gerçekten bir aday belirleyip açıklayıp açıklamayacağına ve bu adayın piyasa tarafından nasıl karşılanacağına odaklanması bekleniyor. Özellikle Fed'in bağımsızlığı konusunda oluşabilecek algı bozulmaları, doların seyri açısından kritik rol oynayabilir.