ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri, LVMH, Hermes, Prada ve Estee Lauder gibi lüks devlerin toplamda yaklaşık 75 milyar sterlin (96 milyar dolar) değer kaybetmesine neden oldu.

Trump’ın getirdiği gümrük vergileri, moda devlerine pahalıya patladı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Nisan ayında açıkladığı gümrük vergileri, küresel lüks tüketim sektöründe büyük değer kaybına neden oldu.

96 milyar dolar kaybettiler

Ticaret platformları AJ Bell ve Hargreaves Lansdown’ın analizlerine göre, LVMH, Hermes, Prada ve Estee Lauder gibi önde gelen 10 lüks marka, Trump’ın duyurusundan bu yana toplam 73,87 milyar sterlin (96 milyar dolar) kaybetti.

Prada, değerinin dörtte birinden fazlasını yitirirken, LVMH hisselerinde yüzde 17’lik düşüş yaşandı.

Çin ve ABD’li tüketicilerdeki harcama durgunluğu ise, ticaret savaşının yarattığı belirsizlikle birleşerek sektördeki satış beklentilerini daha da zayıflattı.

“Vergiler acı verici olacak”

Hargreaves Lansdown analisti Susannah Streeter konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Son anlaşmayla aşırı yüksek tarifelere ilişkin korkular yatışmış olsa da AB ihracatına uygulanacak yüzde 15'lik vergiler hâlâ acı verici olacak." dedi.

