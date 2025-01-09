Trump’ın gümrük tarifeleri dünya için risk taşıyor

UBS Başekonomisti Arend Kapteyn, gümrük tarifelerinin küresel ekonomik görünüm için en büyük risk olduğunu söyledi.

UBS, esas olarak ABD ve Çin ekonomilerini çevreleyen belirsizlikler nedeniyle küresel büyümenin 2024'teki yaklaşık yüzde 3,2'den bu yıl yüzde 2,9'a yavaşlayacağını tahmin etti.

Kapteyn, Trump'ın Çin'e yüzde 60 ve dünyaya yüzde 10 gümrük vergisi gibi seçim kampanyasında dile getirdiği gümrük vergisi politikalarına devam etmesi halinde, “ABD'nin ticaret kısıtlayıcılığı 1930'ların ortalarından bu yana görmediğimiz seviyelere geri dönebilir. Eğer bu gümrük vergilerini alırsak, tahminlerimizde potansiyel olarak çok fazla aşağı yönlü risk var” dedi.

Ancak Kapteyn, yasal açıdan zor olacağı için küresel gümrük tarifelerinin uygulanacağına şüpheyle yaklaşıyor.