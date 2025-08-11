Trump’ın gümrük vergileri küresel piyasalarda yükselişi tetikliyor

MSCI Dünya Endeksi (ABD hariç) bu yıl yüzde 18 değer kazanırken, S&P 500 aynı dönemde yalnızca yüzde 7,8 artış gösterdi. Meksika borsası yüzde 18, Kanada yüzde 12, Almanya yüzde 21, İspanya yüzde 26, Brezilya yüzde 14 ve İngiltere yüzde 11 yükseliş kaydetti. Bu gelişme, teknoloji devleri ve yapay zekâ beklentileriyle son yıllarda hızlı yükseliş yaşayan ABD hisselerinin, küresel rakiplerinden belirgin şekilde ayrıldığı döneme net bir dönüşü işaret ediyor.

"Değerleme farkı “tarihi düzeyde”

Purpose Investments Strateji Direktörü Craig Basinger, ABD ile diğer piyasalar arasındaki değerleme farkının “tarihi düzeyde” olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların ABD varlıklarına aşırı, diğer piyasalara ise yetersiz oranda yatırım yaptığını söyleyen Basinger, Trump’ın gümrük vergilerinin bu eğilimi tersine çevirdiğini ifade ediyor. Kanada, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde yatırım dostu reformlar ve iç büyüme politikaları da bu dönüşümü hızlandırıyor.

"Orta vadede kâr artışları daha yüksek olabilir"

RBC Global Asset Management’tan David Lambert, Avrupa ve Japonya hisselerinde uzun süredir görülen “çok düşük büyüme” beklentisinin değişmeye başladığını söylüyor. Lambert’e göre, orta vadede kâr artışları daha yüksek olabilir ve bu da önümüzdeki yıllarda değerlemelerde “yumuşak bir yeniden fiyatlama” getirebilir.

BofA Securities’in Haziran anketinde, fon yöneticilerinin %54’ü önümüzdeki beş yılda en iyi performansın uluslararası hisselerden geleceğini düşünürken, yalnızca %23’ü aynı görüşü ABD hisseleri için paylaştı.

"Gerçekleşecek sonuçlar beklentiden daha iyi olabilir"

Citi Research’e göre, Trump’ın gümrük vergilerinin ABD şirketlerinin kârlarını Avrupa veya Japonya’daki muadillerinden daha fazla etkilemesi bekleniyor. Avrupa piyasaları, olumsuz senaryoları fiyatladıkları için gerçekleşecek sonuçlar beklentiden daha iyi olabilir.

Buna karşın, bazı stratejistler ABD’de olası bir resesyonun küresel piyasaları da aşağı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

Asya-Pasifik’te durum

ABD–Çin gümrük vergisi ateşkesi için 12 Ağustos olan son tarih yaklaşırken, Çin borsaları hafif yükselişle açıldı. CSI 300 %0,13, Hong Kong Hang Seng %0,07 arttı. Morgan Stanley, Hong Kong piyasasının yaz sonrası ivme kazanabileceğini belirtiyor.

Güney Kore ve Avustralya’da ise karışık bir tablo vardı. Kospi ve Kosdaq yatay seyrederken, Avustralya S&P/ASX 200 %0,43 yükseldi. Avustralya Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak.