Trump'ın gümrük vergileri otomobil maliyetini 6000 dolar artırabilir

Yatırım bankası Benchmark Co'nun verilerine göre, Başkan Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesi halinde otomobil satın alan Amerikalıların binlerce doları gözden çıkarması gerekebilir.

Analist Cody Acree, Meksika ve Kanada'dan gelen otomobiller ve bileşenleri için şu anda askıya alınan %25'lik vergilerin etkisine dayanarak ortalama etiket fiyatının yaklaşık 5.790 dolar artacağını tahmin ediyor. Bu da ortalama yeni bir otomobilin maliyetini 54.500 doların üzerine ya da 2024 yılına göre yaklaşık %12 daha yüksek bir seviyeye çıkaracak.

Acree müşterilerine gönderdiği bir notta "Otomotiv sektörünün artan gümrük vergilerinin risklerine en çok maruz kalan sektör olduğuna inanıyoruz" dedi

Trump Şubat ayının başında Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulayarak piyasaları kısa süreliğine sarsmış, ancak daha sonra Başbakan Justin Trudeau ve Başkan Claudia Sheinbaum ile geçici anlaşmalara vararak vergileri bir aylığına askıya almıştı.