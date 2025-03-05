Trump’ın gümrük vergileri stagflasyon endişesini artırıyor

Ekonomik büyümeye yönelik korku, enflasyonun yeniden canlanmasına ilişkin endişeleri de beraberinde getirerek ABD'nin 50 yıldır görmediği çirkin bir durumu yeniden alevlendirme potansiyeline sahip. "Stagflasyon" korkusu, Başkan Donald Trump'ın ülkeye giren hemen her şeye gümrük vergisi koymaya kararlı göründüğü ve aynı zamanda birçok göstergenin faaliyetlerde bir gerilemeye işaret ettiği bir dönemde ortaya çıktı.

Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi, "Yönsel olarak, bu stagflasyondur. Bu, politikanın -tarife politikası ve göç politikası- sonucu olan daha yüksek enflasyon ve daha zayıf ekonomik büyümedir. 1970'ler ve 80'lerin başındaki hiperenflasyon ve sarkan büyümenin karanlık günlerinden beri görülmeyen bu fenomen, son zamanlarda kendisini öncelikle duyarlılık anketleri ve tedarik yöneticisi endeksleri gibi "yumuşak" verilerde göstermekte.

ISM raporunun ardından, Atlanta Fed GDPNow, ilk çeyrek ekonomik büyüme tahminini yıllık %2,8'lik bir düşüşe indirdi. Bu oran tutarsa, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk negatif büyüme rakamı ve 2020'nin başındaki Covid kapanmasından bu yana en kötü düşüş olacak.

"Enflasyon beklentileri yükseldi. İnsanlar büyüme konusunda gergin ve belirsiz" diyor Zandi. "Yönsel olarak stagflasyona doğru gidiyoruz, ancak 70'ler ve 80'lerde yaşadığımız stagflasyona yaklaşamayacağız çünkü Fed buna izin vermeyecek." Gerçekten de piyasalar, Fed'in haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı ve herhangi bir ekonomik yavaşlamanın önüne geçmenin bir yolu olarak bu yıl temel borçlanma oranından dörtte üç puan düşebileceği ihtimalini daha yüksek fiyatlıyor.

Ancak Zandi, Fed'in tam tersi bir tepki verebileceğini düşünüyor: 80'lerin başında agresif bir şekilde faiz artıran ve ekonomiyi resesyona sürükleyen eski Başkan Paul Volcker gibi enflasyonu durdurmak için faizleri artırabilir. "Yavaş büyümeyle birlikte gerçek bir stagflasyon gibi görünürse, ekonomiyi feda edeceklerdir" dedi.