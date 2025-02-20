Trump’ın gümrük vergileri Vietnam’da işten çıkarmaları tetikleyebilir

Vietnam'daki Amerikan Ticaret Odası tarafından yapılan ankete katılan ABD'li imalatçıların çoğu, Trump yönetiminin ihracata dayalı Güneydoğu Asya ülkesine gümrük vergisi uygulaması halinde işçi çıkarmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

Anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25'lik gümrük vergilerini onayladığı ve ticaret dengesizliği olan ülkelere yönelik daha geniş kapsamlı karşılıklı gümrük vergileri ile yarı iletkenler, otomobiller ve ilaçlara yönelik sektörel vergileri önceden duyurduğu dönemde, 4-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Anket, Intel ve Nike gibi büyük çokuluslu şirketlerin de aralarında bulunduğu AmCham Vietnam'ın 100'den fazla üyesinin girdilerine dayanıyor.