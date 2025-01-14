Trump’ın gümrük vergilerine enflasyon ayarı

Başkan seçilen Donald Trump'ın üst düzey ekonomi danışmanlarının, müzakere kozunu artırmak ve enflasyonda ani bir yükselişten kaçınmak için gümrük vergilerini yavaşça artırmayı düşündükleri bildiriliyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, Trump'ın yeni ekonomi ekibinin üyeleri, enflasyonun yükselmesini önlemeye yardımcı olurken müzakere kozunu artırmayı amaçlayan kademeli bir yaklaşımla gümrük vergilerini her ay yavaş yavaş artırmayı tartışıyor. Söz konusu kişiler, bir fikrin ayda yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 5 oranında artan kademeli gümrük vergileri programını içerdiğini ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamındaki yürütme yetkilerine dayanacağını söyledi.

Söz konusu kişiler önerinin henüz ilk aşamalarında olduğunu ve Trump'a henüz sunulmadığını, bunun da aylık kademeli yaklaşımın müzakere sürecinin başlarında olduğunun bir işareti olduğunu söylediler.

Plan üzerinde çalışan danışmanlar arasında Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Ulusal Ekonomik Konsey direktörü olarak belirlenen Kevin Hassett ve Ekonomik Danışmanlar Konseyi'ne liderlik etmek üzere aday gösterilen Stephen Miran'ın bulunduğunu söyleyen kişiler, iç müzakereleri tartışmak için isimlerinin açıklanmasını istemediler.