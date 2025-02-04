Trump'ın Gümrük Vergisi Kararı, 'Kanada'dan Satın Al' hareketini başlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Kanada mallarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasını öngören yönetmeliği imzalamasının ardından, Kanada'da alışveriş yapanlar "Kanada'dan Satın Al" sloganıyla hareket etmeye başladı.

"Made in Canada" etiketleri yerleştirilmeye başlandı

Tüketiciler, hangi ürünlerin Kanada'da üretildiğini öğrenmek için ürün etiketlerini dikkatle kontrol ediyor. Toronto’daki marketler ise bu talebe yanıt vererek raflarına "Made in Canada" (Kanada'da Üretilmiştir) etiketleri yerleştirmeye başladı.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario’dan tepki gelmişti

Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki göstermişti.

“Kanada ürünleri kullandığımızdan emin olmak istiyorum”

ABD şirketlerine ait ürünleri kullanmayacaklarını vurgulayan Ford, "Ne inşa ettiğimizin önemi yok, bir hastane veya bir köpek kulübesi inşa ediyor olsak da Ontario çeliği, Kanada ürünleri, Kanada ahşabı, Ontario ağacı ve benzeri ürünler kullandığımızdan emin olmak istiyorum." dedi. Ford, "Bu bir kürdan da olsa fark etmez. Kanada ve Ontario'dan almamız gerek" diyerek yerli ürün kullanımının önemine işaret etti.

Ayrıca Ford, Kanada vatandaşlarını yerli üretimi desteklemeye teşvik etmek amacıyla, işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını talep etmişti.