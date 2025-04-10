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Trump’ın gümrük vergisi planı tamamen ertelenebilir!

Capital Economics'e göre 90 günlük durdurma daha kalıcı hale gelebilir.

Haber Merkezi
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Trump’ın gümrük vergisi planı tamamen ertelenebilir!
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Capital Economics'ten Paul Ashworth, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerine getirdiği üç aylık duraklamanın daha kalıcı hale gelebileceğini öngördü.

Trump, Wall Street'teki çalkantıların ortasında çarşamba günü 90 günlük bir duraklama kararı aldı ve Çin'den yapılan ithalata uygulanan vergileri arttırmasına rağmen çoğu ülke için yüzde 10'luk temel gümrük vergisini yürürlükte bıraktı.

Ashworth, “Şu anki varsayımımız, piyasanın tepkisinden korkan Trump'ın ‘duraklamayı’ tekrar tekrar uzatacağı, yani bunun kampanyasını yürüttüğü %10'luk evrensel tarifeye çok benzeyeceği yönünde” dedi.

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