Trump’ın gümrük vergisi planı ticaret savaşı endişelerini alevlendiriyor

Başkan Donald Trump ve ekonomi ekibi, vergi indirimlerini Kongre'den geçirmeye çalışırken gümrük vergilerinin yaratacağı gelirlere giderek daha fazla odaklanıyor ve bu da bir ticaret savaşından kaçınmaya çalışan ülkeler için kaygı verici bir yola işaret ediyor.

Bloomberg’in haberine göre, Kongre'deki Cumhuriyetçiler, bu yılın sonunda sona erecek olan 2017 vergi indirimlerini, önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 4,5 trilyon dolarlık bir maliyetle ek kesintilerle birlikte uzatmak için bir plan üzerinde çalışırken Trump'ın elde edebileceği kadar gelire ihtiyacı var.

Beyaz Saray, ticari dengesizlikleri azaltmaktan, anlaşmalar yapmak için ülkeler üzerindeki kaldıracı artırmaya kadar her şey için tarifeleri kullanmayı lanse etti.

Ekonomistler Trump'ın mantığını sorguluyor ve gümrük tarifelerinin daha yavaş büyümeye ve dolayısıyla hükümet gelirlerinin azalmasına yol açacağı ve diğer ülkelerin misillemesine neden olacağı uyarısında bulunuyor. Ancak Trump ve üst düzey ekonomi danışmanlarının perşembe günü yaptıkları açıklamalar, gümrük tarifelerinin hükümet için bir gelir kaynağı olarak kullanılmasına yönelik artan vurguyu gözler önüne serdi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, bu mali yılda yaklaşık 2 trilyon dolar açık vermesi beklenen federal bütçenin dengelenmesine yardımcı olmak için "gümrük vergilerinden gelecek çok sayıda paraya" işaret etti. Bu, Başkan'ın çarşamba akşamı hükümetin "muazzam gümrük vergisi parası" alacağını açıklamasının ardından geldi.