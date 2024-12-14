Trump’ın hazırlandığı tarifelerin etkisi hesaplandı

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın, göreve başladıktan sonra ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığı Çin, Meksika ve Kanada, ülkenin ithalatının yüzde 42'lik kısmını oluşturuyor.

ABD'de seçim çalışmalarını "Make America Great Again" sloganıyla yürüten Donald Trump, sandıktan zaferle ayrılması halinde ABD'nin uluslararası etkinliğini artırmak için bazı ülkelere yönelik ek tarife ve göç kısıtlamaları gibi birtakım adımlar atacağını duyurmuştu.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, başkanlık görevini devraldığında, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını beyan etmişti.

Donald Trump'ın tarifeler konusundaki açıklamaları küresel piyasalarda endişelerin artmasına neden olurken, söz konusu ek vergilerin ülke içinde fiyatları artırabileceği kaygılarını da besledi.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin söz konusu ülkelerdeki toplam ithalatının en çok yapıldığı sektörler merak konusu oldu.

ABD en çok ithalatı hangi ülkeye yapıyor?

Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) verilerinden derlenen bilgilere göre, ABD'nin ithalatı bu yılın 3 çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 2 trilyon 487 milyar 843 milyon 779 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD, en çok ithalatı 382 milyar dolarla Meksika ile yaparken, bu ülkeyi 339 milyar 631 milyon dolarla Çin, 316 milyar 558 milyon dolarla Kanada, 123,4 milyar dolarla Almanya ve 104,1 milyar dolarla Vietnam takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre, Meksika ve Çin'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 2,4 artarken, Kanada'dan yapılan ise yüzde 1,9 geriledi.

En çok artış hangi ülkede?

Öte yandan, yılın üç çeyreğinde ithalat artışı en çok 22 milyar 348,8 milyon dolarla Meksika'dan olurken, onu sırasıyla 21 milyar 884,6 milyon dolarla Tayvan, 17 milyar 124 milyon dolarlarla Vietnam ve 14 milyar 348 milyon dolarla Güney Kore izledi.

Oransal olarak en çok ithalat artışını yüzde 33,1 Tayvan, yüzde 28,4 ile Bulgaristan, yüzde 20,4 ile Vietnam, yüzde 19,7 Güney Kore ve yüzde 16,1 ile Macaristan kaydetti.

Meksika'dan en fazla motorlu taşıtlar ve yedek parça alımı yapıldı

ABD en çok ithalatı 382 milyar dolarla Meksika'dan gerçekleştirdi. ABD, bu ülkeden en fazla 102 milyar 996 milyon dolarlık motorlu taşıt ve yedek parça satın alırken, 77 milyar 629 milyon dolarlık makine ve ekipman, 22 milyar 316 milyon dolarlık da elektrikli makine ve ekipman satın aldı.

Öte yandan, ithalat artışlarına bakıldığında en çok artışın 16 milyar 700 milyon dolarla makine ve ekipmanlarında olduğu görüldü. Bu kalemi 7 milyar 64 milyon dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçalarıyla 1 milyar 147 milyon dolarla içecekler izledi.

İthalatın en çok düştüğü sektörler ise 5 milyar 487 milyon dolar ile mineral yakıtlar, 539 milyon dolarla demir ve çelik ürünleri, 486 milyon dolarla demir ve çelik olarak gerçekleşti.

ABD'nin Çin'den en çok elektrikli makine ve ekipmanlar alıyor

Bu dönemde ABD, küresel ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü ve birçok kez "Ticaret Savaşları"na girdiği Çin'den toplam 339,6 milyar dolarlık ithalat yaptı.

Bu ülkeden yapılan en fazla dış alım kalemini 89,6 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanlar oluşturdu. Onu, 63,8 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 22,3 milyar dolarla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarlar izledi.

Öte yandan, ithalat artışı en çok 1 milyar 473 milyon dolarla çeşitli imalat ürünleri, 1 milyar 227 milyon dolarla diğer belirtilmemiş mallar, 1 milyar 227 milyon dolarlarla mobilya ve yatakta oldu.

İthalatın en çok düştüğü sektörler, 2 milyar 417 milyon dolar azalışla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarları, 1 milyar 874 milyon dolarla makine ve ekipmanları ile 264 milyon dolar balık ve su ürünleri şeklinde belirlendi.

Kanada'dan 316 milyar 558 milyon dolarlık ithalat

ABD'de, Trump'ın ilave gümrük vergisi uygulayacağı Kanada'dan da bu yılın üç çeyreğinde 316 milyar 558 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Kanada'dan en çok ithal edilen ürün 99 milyar 799 milyon dolarla mineral yakıtlar olurken, bu ürünü 38 milyar 290 milyon dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 22 milyar 797 milyon dolarla makine ekipmanları takip etti.

Bu ülkeden sağlanan ithalatta en fazla artış da 1 milyar 980 milyon dolarla mineral yakıtlarda görüldü. Onu, 1 milyar 817 milyon dolarla hava ve uzay taşıtları ve parçaları izledi.

ABD'nin, Kanada'dan ithalatında en çok düşen sektörler ise 4 milyar 935 milyon dolar azalışla değerli taşlar, metaller ve taklit mücevherler, 3 milyar 282 milyon dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları ile 1 milyar 307 milyon dolarla makine ekipmanlar olarak sıralandı.