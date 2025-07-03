  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump'ın hedefinde yine Fed Başkanı var: 'Derhal istifa etmeli'
Takip Et

Trump'ın hedefinde yine Fed Başkanı var: 'Derhal istifa etmeli'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın hedefinde yine Fed Başkanı var: 'Derhal istifa etmeli'
Takip Et

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, ABD Federal Konut Finansman Ajansı Direktörü William Pulte'nin Kongre'ye "Powell'ın soruşturulması" çağrısında bulunmasına ilişkin haberi paylaştı.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında "Çok geç. Derhal istifa etmeli" ifadesini kullandı.

Pulte, yaptığı yazılı açıklamada, "siyasi yanlılığı" ve "Senato'da katıldığı oturumdaki yanıltıcı ifadeleri" dolayısıyla ABD Kongresi'ni Powell'ı soruşturmaya çağırmıştı.

Powell'ın 2,5 milyar dolarlık Fed binası yenilemesi konusunda yalan söylediğini iddia eden Pulte, bunun açık bir görevi kötüye kullanma örneği olduğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Trump, "faiz oranlarını düşürmekte geç kaldığı" gerekçesiyle Powell'ı birçok kez hedef almıştı.

Küresel Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek veride
Küresel piyasalarda gözler ABD'den gelecek veride
Trump duyurdu: Bir ülkeyle daha ticaret anlaşması yaptık
Trump duyurdu: Bir ülkeyle daha ticaret anlaşması yaptık
Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak
Microsoft 9 bin çalışanını işten çıkaracak
Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı
Nvidia, dünyanın en değerli şirketi unvanını geri aldı
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,3 oldu
Almanya'da mühendislik siparişleri arttı
Almanya'da mühendislik siparişleri arttı