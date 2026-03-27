Trump'ın kararı sonrası petrol fiyatlarında 'iyimserlik' düşüşü

Orta Doğu'da yaklaşık bir aydır süren savaşın hafifleme belirtisi ve ABD'nin İran'ın anlaşmaya varması için verdiği süreyi uzatmasının ardından oluşan iyimserlikle ham petrol fiyatları da geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi veya daha fazla saldırıyla karşı karşıya kalması için verdiği süreyi tekrar uzatmasının ardından Cuma günü piyasalarda iyimserlik arttı. Trump'ın 10 günlük uzatmasının ardından Brent petrolü yüzde 1,3 düşerek varil başına yaklaşık 106 dolara geriledi.

Wall Street Journal'ın Pentagon'un Orta Doğu'ya 10 bine kadar ek kara askeri göndermeyi değerlendirdiğini bildirmesinin ardından ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri, önceki kazanımlarını yüzde 0,2'ye kadar düşürdü.

Gözler Hürmüz'de

Son dönemdeki ani fiyat dalgalanmaları, bir aydır süren savaş kaynaklı iniş çıkışları uzatırken, yatırımcılar gerilimin tırmanıp tırmanmayacağı konusunda belirsizlik yaşıyor. Yatırımcılar, Orta Doğu petrol akışı için önemli bir su yolu olan ve fiilen kapalı kalan Hürmüz Boğazı'nı yakından takip ediyor; bu durum ham petrol fiyatlarını yükseltiyor ve enflasyon baskılarını artırıyor.