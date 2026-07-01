Trump'ın kripto gelirleri 1,2 milyar doları aştı

ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) tarafından yayımlanan yıllık mali beyan raporu, ABD Başkanı Donald Trump’ın binlerce farklı kalemde finansal varlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

OGE’nin kamuoyuyla paylaştığı 927 sayfalık raporda, Trump’a ait mali varlıklar ayrıntılı şekilde yer aldı.

Raporda, Trump’ın kamu görevi dışındaki görev ve pozisyonlarına da yer verildi; çeşitli şirketlerde üstlendiği yöneticilik ve başkanlık görevleri sıralandı.

Eşi Melania Trump’ın mal varlıklarının da bulunduğu raporda, “Melania” isimli kitap ve film projeleri ile NFT satışlarından elde edilen telif gelirleri ve net kazançlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Raporun en geniş bölümünü ise Trump’ın farklı yatırım hesaplarında yer alan binlerce kalemlik finansal varlıkları oluşturdu.

Trump’ın son yıllık mali beyanına göre, 2025 yılında kripto para ve memecoin faaliyetlerinden en az 1,2 milyar dolar gelir elde ettiği bildirildi.

Trump’ın kripto gelirleri 1 milyar dolari aştı: Şirket ve yatırım detayları raporda yer aldı

Ayrıca, kurucuları arasında kendisi, oğulları ve yönetimin üst düzey diplomatlarından Steven Witkoff’un da yer aldığı kripto şirketi World Liberty Financial’ın satışlarından 588 milyon doların üzerinde gelir elde edildiği açıklandı. Şirketin CEO’su olarak ise ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steven Witkoff’un oğlu Zach Witkoff’un görev yaptığı belirtildi.

Trump’ın memecoin girişimi CIC Digital LLC’nin ise 636 milyon dolar gelir sağladığı bildirildi. Bu gelirin büyük bölümünün, Celebration Coins ile yapılan lisans anlaşmasından kaynaklanan telif gelirlerinden oluştuğu ifade edildi. Şirketin ayrıca dijital cüzdanlarında en az 60 milyon dolar değerinde çeşitli kripto varlık bulundurduğu kaydedildi.

Öte yandan Trump’ın yatırım portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonlarının da bulunduğu görüldü.

Raporda, Trump’ın yatırım pozisyonları ile bu yatırımlardan elde ettiği temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirlerinin net rakamlar yerine geniş aralıklarla ifade edildiği belirtildi.

Trump’ın toplam serveti 7,6 milyar dolar

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre ise Trump’ın toplam servetinin yaklaşık 7,6 milyar dolar seviyesinde olduğu kaydedildi.

Vance'in 250 ila 500 bin arasında değişen Bitcoin varlığı bulunuyor

OGE, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e ait 17 sayfalık yıllık mali beyan raporunu da yayımladı.

Vance'in raporunda, kitabından elde ettiği gelirlerin yanı sıra kurucusu olduğu Narya Capital ve yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan sağladığı kazançlar ile değeri 250 bin ila 500 bin dolar arasında değişen Bitcoin varlıklarına yer verildi.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan kamu görevlileri, mal varlıklarını düzenli olarak OGE'ye rapor ediyor.