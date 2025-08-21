Trump’ın milyon dolarlık gizli yatırımı şaşırttı! Serveti üçe katlandı

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında göreve başlamasından bu yana milyonlarca dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Yerel yönetimler, gaz bölgeleri ve büyük Amerikan şirketleri tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine yatırım yapan Trump'ın alımları kamuya açık belgelerle ortaya çıktı.

Yatırımı milyonlarca doları buluyor

ABD Hükümet Etik Ofisi (OGE) kayıtlarına göre, 12 Ağustos tarihli ve 33 sayfadan oluşan belgelerde başkanın göreve geldiğinden bu yana yaptığı 690 işlem listelendi. CNBC'nin hesaplamalarına göre, her işlem için bildirilen en düşük değer baz alındığında alımların toplamı en az 100 milyon dolar ediyor.

Yasalara göre işlemler OGE'ye bildiriliyor

ABD yasaları gereği, başkan, başkan yardımcısı ve bazı üst düzey yetkililer belirli dönemlerde "bildirilebilir işlemleri" OGE'ye beyan etmek zorunda. Ancak bu işlemlerin kesin tutarları açıklanmak zorunda değil.

Trump dev şirketlerden yerele uzanan gizli yatırımlar yapmış

Listelere göre Trump, yıl boyunca ABD'deki çeşitli yerel yönetimler, gaz ve su idareleri, hastane otoriteleri ve okul bölgeleri tarafından çıkarılan tahvilleri satın aldı. Ayrıca büyük şirketlerin borç senetlerine de yatırım yaptı. Şubat ayı başında T-Mobile US, UnitedHealth ve Home Depot tarafından çıkarılan tahvillerden her birine 500 bin ila 1 milyon dolar arasında yatırım yaptığı, aynı ayın ilerleyen günlerinde ise Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın tahvillerinden 250 bin ila 500 bin dolar değerinde satın aldığı belgelere yansıdı.

Tahvillerden faiz ödemesi alıyor

Şirketler ve kamu kurumları, projeler yürütmek, büyümeyi finanse etmek, mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak ya da mali istikrarı güçlendirmek için tahvil ihraç ediyor. Bu tahvilleri satın alan yatırımcılar, belirlenen süre boyunca faiz ödemesi alıyor ve vade sonunda yatırdıkları ana parayı geri alıyor.

Trump'ın en karlı başkanlık dönemi

Trump'ın tahvil aldığı şirketlerden bazıları, doğrudan kendi politikaları ya da iş anlaşmalarıyla etkilenmiş durumda. Forbes'a göre Trump'ın serveti 5,5 milyar dolar. 2020'de, yani ilk başkanlık döneminin sonunda serveti 2,1 milyar dolar seviyesindeydi. Dergi, iki dönem arasındaki yılları, destekçilerine yönelik girişimlerden elde ettiği gelirler sayesinde "ABD tarihinin en karlı başkanlık sonrası dönemi” olarak tanımlıyor.

Çıkar çatışmaları tartışmaların odağında

Trump, daha önce başkanlığı döneminde çıkar çatışmaları iddialarıyla sıkça eleştirilmişti. Federal yasalar, başkan ve başkan yardımcısını bazı çıkar çatışması düzenlemelerinden muaf tutuyor. Ancak Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) adlı sivil toplum kuruluşuna göre, Trump'tan önceki modern başkanların tamamı göreve başlamadan önce iş dünyasındaki yatırımlarından çekilmeyi tercih etmişti.