Trump'ın politikaları Fed'in yol haritası çizmesini zorlaştırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrasında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmemelerinin ardında yatan nedenleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini paylaşmıştı.

Powell, konuşmasında "Tarifelerdeki büyük artışlar bu şekilde sürerse, daha yüksek enflasyon ve daha düşük istihdam ile karşılaşabiliriz" derken, Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından izlenmeye devam ediyor.

Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, Trump'ın ticaret politikasının, ABD üretkenliğini sınırlayabileceği ve daha az verimli bir ekonomide enflasyonu sınırlamak için muhtemelen daha yüksek faiz oranları gerektirebileceğini söylerken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimlerine çok erken başlamanın ekonomi için daha maliyetli olabileceğini söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine ve diğer politikalarına nasıl tepki vereceğini görmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

“Tarifeler üretkenliği düşürebilir ve enflasyonu artırabilir”

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişen ticaret politikasının, ABD üretkenliğini sınırlayabileceği ve daha az verimli bir ekonomide enflasyonu sınırlamak için muhtemelen daha yüksek faiz oranları gerektirebileceğini söyledi.

Cook, Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, "Yakın vadede, ticaret politikasındaki son değişiklikler ve ilgili belirsizlik nedeniyle üretkenlikte bir düşüş görmeyi bekliyorum." dedi.

Cook, Trump'ın planlarının etrafındaki belirsizliğin yatırımları caydırabileceğini, ithal ara malların ve ekipmanların artan maliyetinin de üretkenliği artıracak projeleri geciktirebileceğini belirtti.

Fed yetkilisi, "Ticaret politikası etrafındaki belirsizlik, ileride işletme yatırımlarını azaltacaktır. Şu anda, firmalar tarifelerin nihai seviyesini ve etkisini veya süresini bilmiyorlar. İthal edilen malzeme ve bileşenlerin daha yüksek maliyetleri de firmaların yatırım planlarını geciktirmelerine veya küçültmelerine neden olabilir." diye konuştu.

Cook, tedarik kesintilerinin daha fazla verimsizliğe yol açabileceğini söyledi.

“Faiz indirimlerine erken başlamak daha maliyetli olabilir”

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz indirimlerine çok erken başlamanın ekonomi için daha maliyetli olabileceğini söyledi.

Musalem, Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa ömürlü olması, enflasyon beklentilerinin sabit kalması ve ekonomik faaliyetin önemli ölçüde yavaşlaması halinde faiz oranlarının düşürülmesinin uygun olabileceğini belirtti.

Musalem, "Aksi takdirde, tarife kaynaklı fiyat ayarlamalarının kalıcı olarak daha yüksek enflasyona dönüşmemesini ve enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde sabitlenmesini sağlayacak bir politika yoluna odaklanacağım." dedi.

St. Louis Fed Başkanı ayrıca, "verimli ticaret görüşmelerinin" küresel ticaret akışlarının yeniden başlamasına yol açacağı yönünde daha iyimser bir senaryo da ortaya koydu.

Musalem, "Eğer bu senaryo yakın zamanda gerçekleşirse, ABD ekonomisi, dayanıklı bir işgücü piyasası ve enflasyonun hedefe yakınsaması ile daha önce izlediği yola yakın kalabilir" dedi.

Hammack, faiz kararı için verileri görmek istiyor

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine ve diğer politikalarına nasıl tepki vereceğini görmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hammack, Stanford Üniversitesi'nin Hoover Enstitüsü'nde bir ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, "Genellikle harekete geçmeye meyilliyim; ancak bu durumda, daha fazla yükselen enflasyondan ve yavaşlayan işgücü piyasasından kaynaklanan riskleri dengelemek için hiçbir şey yapmamak en iyi seçenek olabilir." dedi.

Hammack, yetkililerin gümrük vergileri ve diğer hükümet politikalarının etkilerini değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Cleveland Fed Başkanı, "Netliğe ulaşmanın zor olduğu durumlarda, ek verileri beklemek önümüzdeki yolu belirlemeye yardımcı olacaktır." dedi.