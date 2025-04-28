Trump'ın politikalarını onaylayanlar azalıyor

Üç ayrı anket, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana onay oranlarında kayda değer düşüşler olduğunu gösteriyor. Reuters tarafından yapılan bir anket Trump'ın onaylanma oranının Ocak ayındaki %47'den %42'ye gerilediğini gösterirken, Washington Post-ABC News ve CNN anketleri de sırasıyla %45'ten %39'a ve %48'den %41'e düştüğünü belirtiyor.

CNN'e göre Trump'ın enflasyonla mücadelesine verilen onay 9 puanlık düşüşle %35'e gerilerken, gümrük tarifelerine verilen onay da 4 puanlık düşüşle %35'e geriledi.

Trump'ın genel ekonomik onay oranının 5 puanlık düşüşle kariyerinin en düşük seviyesi olan %39'a gerilediği ve 2016'daki ilk döneminde ve Mart ayında görülen en düşük oranlarla eşleştiği bildirildi.

CNN'e göre, ekonomiyi yönetme kabiliyetine duyulan güven de Aralık ayından bu yana 13 puan düştü ve şu anda sadece %52'si güven ifade ediyor.

Bu arada Washington Post-ABC News-Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalıların %72'si Trump'ın ekonomi politikalarının kısa vadeli bir resesyonu tetiklemesinin “çok” ya da “biraz” olası olduğuna inanıyor.

NBC News tarafından yapılan bir anket de çoğunluğun Trump'ın ticaret ve gümrük tarifeleri (%61), enflasyon ve hayat pahalılığı (%60) konularındaki tutumunu onaylamadığını ortaya koydu.