  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Trump'ın politikalarını onaylayanlar azalıyor
Takip Et

Trump'ın politikalarını onaylayanlar azalıyor

ABD'de yapılan anketler, ABD vatandaşlarının, görevdeki ilk 100 gününe yaklaşan Başkan Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergilerinden federal personelde kesintilere kadar uzanan politikalarından memnun olmadıkların gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın politikalarını onaylayanlar azalıyor
Takip Et

Üç ayrı anket, Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana onay oranlarında kayda değer düşüşler olduğunu gösteriyor. Reuters tarafından yapılan bir anket Trump'ın onaylanma oranının Ocak ayındaki %47'den %42'ye gerilediğini gösterirken, Washington Post-ABC News ve CNN anketleri de sırasıyla %45'ten %39'a ve %48'den %41'e düştüğünü belirtiyor.

CNN'e göre Trump'ın enflasyonla mücadelesine verilen onay 9 puanlık düşüşle %35'e gerilerken, gümrük tarifelerine verilen onay da 4 puanlık düşüşle %35'e geriledi.

Trump'ın genel ekonomik onay oranının 5 puanlık düşüşle kariyerinin en düşük seviyesi olan %39'a gerilediği ve 2016'daki ilk döneminde ve Mart ayında görülen en düşük oranlarla eşleştiği bildirildi.

CNN'e göre, ekonomiyi yönetme kabiliyetine duyulan güven de Aralık ayından bu yana 13 puan düştü ve şu anda sadece %52'si güven ifade ediyor.

Bu arada Washington Post-ABC News-Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre Amerikalıların %72'si Trump'ın ekonomi politikalarının kısa vadeli bir resesyonu tetiklemesinin “çok” ya da “biraz” olası olduğuna inanıyor.

NBC News tarafından yapılan bir anket de çoğunluğun Trump'ın ticaret ve gümrük tarifeleri (%61), enflasyon ve hayat pahalılığı (%60) konularındaki tutumunu onaylamadığını ortaya koydu.

Trump'tan Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya: Çok hayal kırıklığına uğradımTrump'tan Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya: Çok hayal kırıklığına uğradımDünya

 

Küresel Ekonomi
İngiltere'de büyümede toparlanma 2 yıl 'ertelenebilir'
İngiltere'de büyümede toparlanma 2 yıl 'ertelenebilir'
"Çin, ABD ile müzakere etmeye istekli olmayabilir"
"Çin, ABD ile müzakere etmeye istekli olmayabilir"
Gazze'de ekonomi çöktü, fiyatlar yüzde 527 arttı
Gazze'de ekonomi çöktü, fiyatlar yüzde 527 arttı
2 ülke, Suriye'nin Dünya Bankası’na olan borcunu ödedi
2 ülke, Suriye'nin Dünya Bankası’na olan borcunu ödedi
Çin sanayisi ilk çeyreği kar artışıyla tamamladı
Çin sanayisi ilk çeyreği kar artışıyla tamamladı
Bulgaristan’da Euro'ya geçiş öncesi konut fiyatları hızla artıyor
Bulgaristan’da Euro'ya geçiş öncesi konut fiyatları hızla artıyor