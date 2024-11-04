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Trump'ın seçilmesi Çin hisse senetlerine talebi azaltabilir

ABD seçimlerinin sonuçlanmasına günler kala sonuçlardaki belirsizlik sadece ABD değil tüm dünyada piyasaları etkiliyor. Trump’ın seçilme ihtimali özellikler ticaret savaşlarına dikkatleri çekerken, Çin piyasaları üzerindeki etkisi de uzmanların yorumlarına neden oluyor.

Haber Merkezi
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Trump'ın seçilmesi Çin hisse senetlerine talebi azaltabilir
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Morningstar analistleri, Trump yönetiminin Çin hisse senetlerine olan talebi daha da azaltabileceğini ve ABD'li yatırımcıların potansiyel satış baskısı nedeniyle herhangi bir hisse fiyatının ilerlemesini sınırlayabileceğini savundular.

ABD başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, ABD'nin Çin'e yönelik politikasının yönü değişmeyeceğini ve bu da Çin'in imalat hakimiyetini dizginlemek için önlemlerin artırılması anlamına geldiğini anlatan Morningstar, bununla birlikte, Trump'ın daha fazla gümrük vergisi getirebileceğini ve daha fazla Çinli kuruluşun kara listeye alınmasını hızlandırabileceğini söylediler.

Bununla birlikte Morningstar, yatırımcıların yurtiçinde faaliyet gösteren Çinli şirketlere odaklanmasını tavsiye etmeye devam ediyor.

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