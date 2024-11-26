Trump'ın tarifeleri enflasyonu tetikleyebilir

Moody's Analytics'te ekonomisti Harry Murphy Cruise, Trump'ın Çin'in ihracatına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi uygulama planının, daha önceki kampanya vaatlerinden daha düşük olmakla birlikte, daha ileri önlemlerin bir başlangıcı olabileceğini söyledi.

Cruise, gümrük vergisinin yasadışı fentanil sevkiyatlarıyla ilişkilendirilmesinin Trump'ın işlemsel yaklaşımının altını çizdiğini ve potansiyel olarak diğer anlaşmazlıkları ek gümrük vergileri için gerekçe olarak kullanabileceğini vurguladı.

Nomura analistlerine göre de Trump'ın gümrük vergisi açıklamasının zamanlaması biraz sürpriz oldu zira Trump kabine üyelerini henüz belirlemişti ve bu da Çin'e yönelik ticaret kısıtlamaları konusunda hızlı hareket etmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre gümrük vergileri Trump'ın ocak ayında göreve başlamasından kısa bir süre sonra, yani daha önce beklenenden daha önce uygulanabilir.

Trump'ın yorumlarının tüm Çin ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi anlamına mı geldiği yoksa yalnızca mevcut gümrüklü mallara ek olarak yüzde 10 ek gümrük vergisi anlamına mı geldiği tartışılıyor. Nomura, ikincisinin USD/CNH'nin 7,4 seviyesinin üzerine ayarlanabileceğini göstereceğini söylüyor.

PBOC henüz dolar/yuan'ın keskin bir şekilde yükselmesine izin vermedi, ancak değer kaybını yönetmek için Çin Yuanı sabitlemesinin etkinliği sınırlı. Henüz hiçbir şey uygulanmadığından, Çin'in tepkisi, uygulandığı takdirde misilleme yapacağı şeklinde genel olabilir.

National Australia Bank'ın eski ekonomik araştırma müdürü Peter Jolly, Jolly de “Trump'ın bugünkü açıklaması, serbest ticaret anlaşmaların onun için çok az şey ifade ettiğini gösteriyor” dedi.

Trump'ın yeni gümrük tarifeleri enflasyonu tetikleyebilir

GSFM stratejisti Stephen Miller, Donald Trump'ın önümüzdeki yılın başlarında Çin, Meksika ve Kanada'yı yeni gümrük vergileriyle vurma sözü vererek sözünü yerine getirdiğini söyledi.

Miller, yine de bunun ABD için garip enflasyonist işaretleri olduğunu ve siyasi olarak uysal bir Fed başkanının atanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtti.

Miller, tahvil piyasalarının Bessent'in Hazine Bakanı olarak atanmasıyla biraz yatışmış olabileceğini, ancak agresif gümrük vergisi eylemiyle tedirgin olabileceğini ve “gölge” bir Fed başkanı tarafından daha da tedirgin edilebileceğini vurguladı.

Yüzde 10 tarife uygulaması kur hareketleriyle dengelenebilir

Maybank Yatırım Bankacılığı Grubu ekonomisti Erica Tay, ABD'ye giren Çin mallarına uygulanacak yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin etkisinin, daha önce tehdit edilen yüzde 60'lık gümrük vergisine kıyasla muhtemelen yönetilebilir olduğunu söyledi.

"Tarife Çin'in ihracat büyümesini bir miktar düşürebilecek olsa da bu etki kur hareketleriyle dengelenebilir ya da ithalatçı firmalar tarafından absorbe edilebilir" diye konuşan Tay, Trump'ın yüzde 10'luk gümrük vergisini ticari anlaşmazlıklardan ziyade Pekin'in fentanilin ABD'ye girişini engelleme sözünü yerine getirmemesine bağladığını ve Çin'in yasadışı uyuşturucu ticaretine yönelik yaptırımları artırması halinde bu verginin geri çekilebileceğini belirtti.

Tay, Çin hisse senetlerinin “en azından şimdilik” bir miktar rahatlama ile karşılık verebileceğini de vurguladı.