Trump'ın Venezuela hamlesi petrol piyasasını sarsıyor: Tankerler rotalarını değiştiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik askeri baskıyı artırması, küresel petrol piyasasında belirsizliğe neden oldu. Tankerler rotalarını değiştirirken, bazı gemilerin Asya’ya doğru yola çıkmak yerine limanlarda beklemeye geçtiği, Venezuela ham petrolüne uygulanan indirimlerin ise derinleştiği belirtildi.

Gelişmelerin, depolama alanı yetersizliği nedeniyle Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın yakın zamanda bazı kuyuları kapatmasına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre Trump’ın askeri hamleleri, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir petrol pazarına tehdit oluşturuyor.

Süreç, bir hafta önce bir petrol tankerine el konulmasıyla başladı. Ardından Trump, Venezuela tanker trafiğine yönelik abluka tehdidini gündeme getirerek, Venezuela’nın “ABD’den daha önce çaldığı petrol, toprak ve diğer varlıkları geri vermesi gerektiğini” savundu.

Trump ayrıca, kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Venezuela kıyıları açıklarındaki ABD askeri varlığının artacağını belirterek, bunun Caracas yönetimi için “daha önce görülmemiş bir şok” yaratacağını ifade etti.