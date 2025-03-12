Trump’ın vergi savaşları Türkiye'yi nasıl etkiler?

CNBC-e’den Hazal Ateş’in haberine göre, Türkiye, ABD, Çin, Kanada ve AB arasında yaşanan “vergi savaşında” yol haritasını belirledi. Ticaret Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmeye göre, ABD’nin vergileri artırması durumunda Türkiye alternatif bir kaynak olarak tedarik zincirlerinde güçlü bir aday olacak. Bundan yararlanmak için de her türlü imkân ve fırsat değerlendirilecek.

ABD’de fuar katılımı, pazarlama faaliyetleri, Türk ürünlerin pazar payını artırmaya yönelik çalışmalar, ihracatçılara destek artacak. Mal ve hizmet ticareti yakından izlenecek, gerekli önlemler alınacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek vergi kararı bugün resmen yürürlüğe girdi. AB, ABD’ye 28 milyar dolarlık bir tedbirle karşılık vermeyi planlarken, Kanada, ABD’ye yüzde 25 elektrik vergisi kararından vazgeçti. Türkiye de bu gelişmeleri yakından takip ederken, Ticaret Bakanlığı’ndan CNBC-e’ye yapılan değerlendirmede şu tespitlere yer verildi:

İhracatçılara destek

2025 yılında da ihracat stratejileri kararlılıkla sürdürülerek Türkiye’nin küresel pazarlardaki etkinliği artırılacak. ABD dahil belirlenen hedef ülkelerde destek programları genişletilerek ihracatçıların rekabet gücü artırılacak. Yeni pazar fırsatları değerlendirilecek ve mevcut pazar payları daha da büyütülecek.

Tedarik zinciri için güçlü aday

Diğer taraftan, ABD’nin bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerini artırması halinde, Türkiye alternatif bir kaynak olarak tedarik zincirlerinde güçlü bir aday olacak. Bundan yararlanmak için de her türlü imkân ve fırsat değerlendirilecek.

Çin'e ilave vergi rekabetin gücünü artıracak

Çin’e yönelik ilave vergi ABD’de Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak. Çelik vergilerinde muafiyetlerin kaldırılması da Türk firmaların tüm dünya ile aynı düzlemde rekabet eder hale getirdi. Çin’e yönelik 800 dolarlık e-ticaret üst limitinin kaldırılması da e-ticaret açısından önemli bir imkân olacak.

İmkân ve fırsatlar neler?

Artan jeopolitik gerilimler, küresel tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma sürecinin yarattığı imkân ve fırsatlar bulunuyor. Küresel ticarette güçlenebilecek korumacılık eğilimlerine rağmen, bu süreçte sanayi yapısı ile en önemli kaynak ülkelerden birisi Türkiye olacak. Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, “Bu nedenle, başta ABD, tüm dünyada pazara giriş stratejilerimize daha da fazla odaklanacağımız bir dönem bizleri beklemektedir. Küresel gelişmeler ışığında mal ve hizmet ticaretini yakında takip ediyoruz ve gerekli önlemleri de gerekirse ve yeri geldiğinde atacağız” denildi.

ABD'de faaliyetler artacak

2025 ve takip eden yıllarda Uzak Ülkeler Stratejisine de uyumlu olarak ABD’de fuar katılımı, ticaret heyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi çeşitli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılacak. İhracatçıların güçlü bir varlık göstermesini temin etmek hedef ve öncelik olmaya devam edilecek. Türk ürünlerinin bilinirliğini ve pazar payını artırmaya yönelik çalışmalar artırılacak.