Trump’ın vergi tehdidi, hurda yatını artırdı

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi uygulamaları Türk çelik ürünleri için rekabet avantajı getirirken, beraberinde olumsuz etkileri de oldu. Hurda demir fiyatları son 2 aydır hem iç, hem de dış piyasada artış trendinde. Demir çelik üretici firmaların maliyeti yılbaşından bu yana yerli hurdada ton başına 400-500 TL, ithal hurdada ise 9-12 dolar artarak 346 dolardan 358 dolar civarına yükseldi.

Yerli hurdada bir önceki aya göre aylık fiyat artışı ton başına 150 TL olurken ithal hurda da ise 9 dolar oldu. 1 Ocak’ta 12 bin 500 lira olan yerli DKP hurdasının tonu 13 Şubat’ta 12 bin 950 liraya, 12 bin 12 lira olan 1. Grup hurdanın tonu ise 12 bin 570 liraya çıktı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TCÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, uzun süredir baskı altında olan hurda fiyatlarında son 2 aydır kademeli bir artış yaşandığını söyledi. Yayan, “Trump’ın tedbirleri sonrası özellikle Amerika’da demir-çelik fiyatlarında %15 civarında bir artış oldu. Bu hurda fiyatlarına yüzde 15 olmasa da, 5-10 dolar civarında yansıdı” dedi.

ABD’li alıcı da satıcıda bekle gör diyor

Fiyat artışının nihai ürüne de yansımasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Yayan şöyle devam etti, “Amerika’daki fiyatlar nasıl ki dünyanın diğer bölgelerini etkiliyorsa Türkiye’de hurdacılar da her sabah kalktıklarında dünya fiyatlarına bakıyor. Yurtiçinde hurda fiyatları arttığında bizim ürün maliyetlerimiz artıyor. Çin’in hurda alımında bir yavaşlama var çünkü Çin’in üretimi düşüyor, düşmese fiyatlar daha da yukarı çıkardı.”

Başkan Trump’ın adımlarının bir takım dalgalanmalara yol açtığını ifade eden Yayan, “Bununla ilgili bir sürü spekülasyon yapılıyor. Bu da bir beklemeye yol açıyor. Mesela Amerika’da çelik ürünleri fiyatlarında ani bir artıştan sonra Amerikalı alıcılar da, satıcılar da bir bekle gör politikası izlemeye başladılar. Bu dünyanın diğer ülkelerini de olumsuz etkiliyor. Şu anda bizde çok böyle ciddi bir dalgalanma söz konusu değil ama dışarıda olabilecekler hususunda bir hassasiyet mevcut” diye konuştu.