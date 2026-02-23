Trump'ın yeni tarifeleri belirsizliği artırdı

ING ekonomistleri, Başkan Trump'ın yeni tarifelerinin yeni bir belirsizlik yarattığını bildirdi. Carsten Brzeski ve James Knightley imzalı bültende, ekonomistler, ABD yönetiminin 1974 Ticaret Yasası'nın 122. maddesini devreye aldığını ve bu maddenin 150 gün boyunca %15'e kadar tarife uygulanmasına izin verdiğini belirtti.

Trump'ın teorik olarak tarifelerin 150 gün sonunda süresinin dolmasına izin verip yeni bir acil durum ilan ederek 150 günlük süreyi yeniden başlatabileceğini ifade etti.

ING, bunun fiili olarak kalıcı bir tarife aracına yol açabileceğini kaydetti. Son tarifelerin hukuki itiraza konu olabileceğini ancak bunun 1974 yasasının 301. maddesi gibi başka bir tarife seçeneği için zaman kazanma amacı taşıyabileceğini belirtti.

Bültende, 301. maddenin haksız ticaret uygulamaları veya ticaret anlaşmalarının ihlallerini ele aldığı ancak daha kapsamlı soruşturmalar gerektirdiği ifade edildi.